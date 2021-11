Pénurie de main d'œuvre : Chaudière-Appalaches attend encore après la CAQ

QUÉBEC, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la sortie de sa rencontre avec la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), la cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, réaffirme que de nouvelles solutions doivent être mises en œuvre pour lutter contre la pénurie de main d'œuvre.

Ce regroupement d'entrepreneurs et d'élus municipaux de la région ont lancé un véritable cri du cœur en faisant la présentation de l'étude qu'ils avaient commandée. Cette dernière démontre que, seulement pour cette région, 58% des entreprises songent à délocaliser la production à l'extérieur de la région ou même du Québec.

La cheffe de l'opposition officielle a déclaré en ce sens : « La situation est grave! Depuis trois ans, des actions plus fortes auraient dues être prises pour lutter contre cette pénurie de main d'œuvre, mais François Legault refusait d'agir. »

Comme suggéré par Dominique Anglade, la TREMCA propose des programmes et un accompagnement renforcé pour l'automatisation et la robotisation, de faciliter l'accès aux travailleurs étrangers, une meilleure adéquation entre la formation et les besoins des entreprises et, finalement, valoriser les bassins de main-d'œuvre disponibles, notamment les travailleurs expérimentés.

« Nous devons trouver des solutions qui sont adaptées à l'ensemble du territoire, mais la composition du tissu économique de Chaudière-Appalaches le met encore plus à risque de perdre des revenus en raison de cette pénurie. La CAQ doit enfin reconnaître l'urgence de la situation et mettre en place des solutions proposées par la Table régionale. », a déclaré Mme Anglade.

Finalement, aussi présent lors de la rencontre, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de travail et d'emploi, Monsef Derraji, s'inquiète de la réelle volonté du gouvernement face à cet enjeu « L'enjeu dont toutes les entreprises nous parle est celui de la pénurie de main d'œuvre, il manque tout simplement de bras. Alors que de plus en plus d'employés sont à bout de souffle en raison de cette pénurie, le constat est clair, l'inaction du gouvernement caquiste a fait mal à notre économie. Est-ce qu'aujourd'hui, il aura enfin la volonté de changer de discours? J'en doute! »

En rappel, voici les mesures proposées par le Parti libéral pour lutter contre la pénurie de main d'œuvre :

Offrir un congé total de cotisations au Régime de rentes du Québec pour les 62 ans et plus qui reviennent au travail, ce qui peut représenter jusqu'à 3 300$ par année dans les poches des travailleurs;

Bonifier le seuil d'admissibilité au crédit d'impôt pour travailleurs expérimentés à 45 000$;

Conclure des ententes avec l'ensemble des régions pour qu'elles puissent déterminer leurs besoins en termes de recrutement;

Accélérer le traitement des dossiers de travailleurs qualifiés dans ARRIMA;

Revenir à des seuils d'immigration similaires à ce qui était prévu en 2018 compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre actuelle;

Régulariser le statut des immigrants à statut précaire;

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

