OTTAWA, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - Un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) révèle que, depuis 6 trimestres consécutifs, il y a plus de fermetures que d'ouvertures d'entreprises au pays. Plus de la moitié (55 %) des propriétaires de PME ne conseilleraient pas de démarrer une entreprise dans les conditions actuelles.

Nous faisons face à une pénurie d’entrepreneurs. Depuis plus d’un an, il y a plus de fermetures d’entreprises que de nouvelles entreprises. Simon Gaudreault, Économiste en chef et vice-président de la recherche à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), analyse les répercussions de cette tendance sur l’économie canadienne et les solutions possibles pour les gouvernements. Speed Speed Évolutions récentes : les disparitions dépassent les créations depuis le début de 2024, par trimestre (Groupe CNW/Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto))

Premier d'une série de deux rapports, La pénurie d'entrepreneurs au Canada -- Partie 1 : Un écosystème d'affaires en perte de vitesse analyse le déséquilibre croissant entre les ouvertures et les fermetures d'entreprises à l'échelle du pays.

La pénurie d'entrepreneurs est définie par une période d'au moins 4 trimestres durant laquelle il y a plus de fermetures que d'ouvertures d'entreprises. Cette situation persiste depuis le début de 2024. Bien que les ouvertures d'entreprises soient en déclin au Canada depuis le milieu des années 1980, jusqu'ici, elles ont généralement dépassé les fermetures. Mais ce n'est plus le cas. Au T2 2025, les taux de sorties ont atteint 5,6 %, alors que les taux d'entrées ont diminué pour s'établir à 4,8 % (T4 2025), ce qui représente des taux de fermetures parmi les plus élevés et des taux d'ouvertures parmi les plus faibles observés en dehors de la pandémie (depuis 2015).

« Les gouvernements distribuent des milliards de dollars aux multinationales tout en ignorant les réalités des PME. Il est temps qu'ils se réveillent. Si nous voulons accroître la productivité et la compétitivité de notre économie, nous devons commencer par avoir un plus grand nombre de nouvelles entreprises. Les priorités des PME devraient être celles des gouvernements : allégement fiscal, réduction de la paperasserie et soutien à l'investissement et à l'entrepreneuriat au pays », affirme Michelle Auger, directrice des Échanges commerciaux et de la compétitivité des marchés à la FCEI.

Les enjeux associés à la pénurie d'entrepreneurs vont au-delà des tendances en matière d'ouvertures et de fermetures d'entreprises. Les deux tiers des PME ne se sentent pas appuyées par leur gouvernement provincial, seulement 3 % estiment que leur gouvernement a une vision qui soutient l'entrepreneuriat, et 73 % ne font pas confiance au gouvernement fédéral. Dans un contexte d'incertitude mondiale persistante, les coûts élevés, les pressions fiscales et salariales, la complexité réglementaire, la paperasserie et les pénuries de main-d'œuvre rendent l'entrepreneuriat plus compliqué et moins attrayant.

« Les fondements économiques du Canada s'effritent. Les gouvernements doivent cesser de s'attaquer aux problèmes en surface et recentrer leurs efforts sur des politiques qui améliorent l'environnement des PME. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser une réglementation excessive freiner l'entrepreneuriat. Lorsque plus de la moitié des entrepreneurs déconseillent de se lancer en affaires, il est temps de les écouter », souligne Laure-Anna Bomal, économiste principale à la FCEI.

La partie 2 du rapport, Rétablir un écosystème d'affaires en perte de vitesse, sera publiée le 28 avril 2026. Cette partie présentera des recommandations concrètes à l'intention des gouvernements pour remédier à la pénurie d'entrepreneurs au Canada.

Visitez fcei.ca/penurie-entrepreneurs pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]