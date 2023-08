Pénurie d'éducatrices et d'éducateurs en services de garde éducatifs à l'enfance - Le gouvernement du Québec annonce 50 000 $ en soutien au démarrage d'un service de remplacement d'éducatrices et d'éducateurs en services de garde sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 14 août 2023 /CNW/ - Dans le cadre de sa tournée régionale sur la Côte-Nord, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, est fière d'annoncer un investissement initial de 50 000 $ afin de soutenir le déploiement rapide d'une solution concrète à la pénurie d'éducatrices et d'éducateurs en services de garde sur la Côte-Nord. Cette annonce donne suite à la première rencontre de concertation régionale sur cet enjeu qui s'est déroulée en présence notamment de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, qui ont à cœur les préoccupations des familles de leur région.

Plus d'une dizaine de partenaires du réseau, dont le Regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord (RCPECN), ont présenté un projet de service de remplacement conçu par et pour le milieu qui permettra de répondre à un besoin immédiat en matière de main-d'œuvre. Il vise entre autres à faciliter le recrutement d'éducatrices ou d'éducateurs en services de garde grâce à la mobilisation de l'ensemble de la communauté, y compris des acteurs économiques et institutionnels. La ministre de la Famille est heureuse de soutenir le projet afin que les familles du Québec puissent en bénéficier le plus rapidement possible. La somme annoncée sert justement à accélérer la démarche.

Rappelons que lors du lancement du Grand chantier pour les familles en 2021, le gouvernement du Québec s'est engagé à créer suffisamment de places en services de garde éducatifs à l'enfance pour combler les besoins des familles du Québec. En ce sens, le gouvernement agit sur différents enjeux qui touchent les familles et le réseau, notamment la pénurie de main-d'œuvre.

Citations :

« C'était important pour moi de démarrer cette tournée sur la Côte-Nord par la rencontre des partenaires de la région puisque c'est tous ensemble que nous parviendrons à relever les défis liés au développement de notre réseau de services de garde éducatifs à l'enfance. Je tiens à saluer la proactivité dont a fait preuve le Regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord et la mobilisation des acteurs locaux en ce qui concerne la recherche de solutions concrètes. Par cet investissement initial de 50 000 $, je leur garantis l'appui du Ministère pour développer le projet de service de remplacement afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre rapidement tout en continuant de déployer toute l'énergie nécessaire aux autres actions qui permettront à chaque enfant d'obtenir une place qui répond à ses besoins. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Les défis actuels du marché du travail nous amènent à renforcer nos efforts de concertation pour trouver des solutions qui permettront de contrer la pénurie de main-d'œuvre à laquelle la région de la Côte-Nord fait face. Les services de garde éducatifs à l'enfance jouent un rôle important dans la vie des familles et contribuent à l'équilibre du marché du travail, puisqu'ils permettent aux parents d'occuper un emploi pendant que leurs enfants se font accompagner dans leur développement. Il était donc important pour moi de répondre à l'invitation de la ministre de la Famille et de me joindre à la concertation régionale orchestrée par le Regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord. Je suis convaincue que les pistes d'action que nous trouverons ensemble pourront en inspirer plusieurs. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cette première rencontre de travail et la somme annoncée par ma collègue sont des pas importants pour soutenir les services de garde éducatifs à l'enfance de la Côte-Nord qui sont confrontés à des problèmes de main-d'œuvre, dont des difficultés de recrutement. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne cette importante concertation proposée par le Regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord, et je ne peux que saluer la mise en commun des forces des divers partenaires qui permettra sans aucun doute la mise en place de solutions novatrices. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Pour le Regroupement des CPE de la Côte-Nord, la venue de la ministre de la Famille témoigne d'une intention marquée de mieux comprendre les défis propres à notre région et d'une reconnaissance de la diversité de nos défis et de nos besoins. Cet investissement est un geste concret qui atteste de son écoute et de sa volonté de mieux soutenir notre réseau ainsi que le développement et le bien-être de nos enfants et de nos familles d'ici. »

Odette Lavigne, directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Émilie Savard, Attachée politique, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 367 990-8473, [email protected]; Marc Pigeon, Responsable du bureau de circonscription de René-Lévesque, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, [email protected]