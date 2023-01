READING, Pennsylvanie, le 27 janv. 2023 /CNW/ -- Penske Truck Leasing, un important fournisseur de services de transport mondial, a annoncé que son application mobile Penske Driver™ a été certifiée comme dispositif de consignation électronique (DCE) au Canada. L'application répond aux exigences du mandat canadien concernant les DCE, qui demande aux transporteurs commerciaux et aux conducteurs de tenir un registre électronique de leurs heures de service.

Penske DriverMC offre une solution sûre et fiable pour consigner les heures de service, tout en simplifiant le processus. L'application offre une visibilité en temps réel du rendement des conducteurs, ce qui permet aux gestionnaires de parcs de véhicules de faire le suivi de la productivité des conducteurs et de voir le rendement des véhicules en temps réel pour assurer le bon fonctionnement des parcs de véhicules.

« Nous sommes ravis de voir notre application Penske DriverMC reconnue comme solution de DCE au Canada, a déclaré Ann Walsh, première vice-présidente des données numériques et données sur les clients chez Penske Transportation Solutions. « Cette certification démontre notre engagement à fournir les meilleures solutions à nos clients pour la gestion de leurs flottes. Notre équipe n'a ménagé aucun effort pour veiller à ce que l'application respecte les normes les plus élevées en matière de précision et de fiabilité. »

Grâce à l'application, les camionneurs peuvent maintenant tirer parti de la technologie de pointe tout en se conformant à la réglementation des États-Unis et du Canada, ce qui facilite les déplacements transfrontaliers.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'application mobile Penske DriverMC ici.

