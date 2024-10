Pensez Bleu : nouvelle édition de la campagne citoyenne de sensibilisation pour la protection et l'utilisation durable de l'eau avec Jean-Philippe Dion

Sensibilisation à la valeur de l'eau

Près de la moitié des Québécois et Québécoises (44%1) ont faussement l'impression que l'eau est une ressource inépuisable. Toutefois, de plus en plus d'études et rapports scientifiques démontrent que la qualité et la quantité d'eau disponible ne cessent de diminuer au fil des années, et que les changements climatiques et les habitudes de consommation d'eau potable non raisonnées entraînent davantage de pression sur la quantité d'eau potable disponible et augmentent les coûts de production. Ainsi, la nouvelle campagne Pensez Bleu a pour objectif prioritaire de sensibiliser les Québécois et Québécoises à baisser leur consommation d'eau. Cela passe avant tout par la conscientisation et l'adoption de bonnes pratiques durables de consommation et de comportements « aquaresponsables ».

« L'eau douce est une de nos ressources les plus précieuses au Québec. Elle est partout autour de nous, avec nos lacs et nos rivières. C'est pourquoi il est d'autant plus important de sensibiliser les Québécois et Québécoises à l'économie de cette formidable ressource », souligne Mathieu Laneuville, président-directeur général de Réseau Environnement.

Enjeu pour le futur de nos infrastructures : la valorisation des métiers de l'eau

Méconnus, peu médiatisés et valorisés, les métiers de l'eau sont pourtant essentiels au maintien des services et à leurs développements. Ce secteur subit actuellement une forte pénurie de main-d'œuvre. Pour favoriser la pérennité de ce secteur, la campagne Pensez Bleu va informer davantage les Québécois et Québécoises au cycle domestique de l'eau et promouvoir positivement ces métiers en lien avec les processus de production et de distribution d'eau potable ainsi que de traitement des eaux usées.

Engagement citoyen pour tous les Québécois et Québécoises

Tout au long de la campagne, des ressources seront mises à disposition des Québécois et Québécoises, de tous âges via le site PensezBleu.com et ses réseaux sociaux. Ils auront accès à du contenu vulgarisé, ludique et multimédia pour leur permettre de connaître les bonnes pratiques à adopter, de s'informer sur les enjeux liés à l'eau au Québec et d'en apprendre davantage sur les métiers de l'eau. Chaque citoyen/citoyenne saura comment contribuer à une meilleure gestion de l'eau et favoriser sa protection pour les générations à venir.

« Je suis fier d'être le porte-parole de la campagne Pensez bleu. C'est pour moi un devoir de soutenir cette cause qui nous concerne tous et toutes et qui m'interpelle au quotidien. Il est plus important que jamais de protéger notre ressource la plus précieuse au Québec : l'eau. En agissant ensemble, nous pouvons assurer un avenir durable pour les générations futures », souligne Jean-Philippe Dion, porte-parole de la campagne.

Pour plus d'informations sur la campagne Pensez Bleu, visitez www.pensezbleu.com.

À propos de Réseau Environnement

Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement a pour mission de promouvoir de bonnes pratiques et l'innovation en environnement tout en agissant comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte. Il regroupe des spécialistes des domaines public, privé et académique qui œuvrent dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, de l'air, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité.

Contacts :

Carmel Lagrandeur, bicom Inc., [email protected]

Margot Pelissier, Réseau Environnement, [email protected]

1Réseau Environnement. (2024). Pensez Bleu : Mesure précampagne - juin 2024 (Rapport)

SOURCE Pensez Bleu