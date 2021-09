Penningtons lance sa campagne « Libre d'être moi. » qui célèbre toutes les femmes

En travaillant avec l'agence créative montréalaise REBL HOUSE, Penningtons désirait créer une campagne mettant en vedette des femmes canadiennes qui partagent leur histoire et leur cheminement personnel.

« Il m'a fallu 29 ans pour reconnaître ma valeur, et je veux que d'autres femmes puissent, à travers cette campagne, reprendre leur pouvoir et s'affirmer telles qu'elles sont, sans réserve et en toute confiance », explique Alicia McCarvell. Penningtons croit que chaque femme est trop unique et possède trop de ressources pour ne pas se sentir libre.

« La campagne 'Libre d'être moi.' marque aussi le début d'une ère nouvelle pour Penningtons. En dialoguant avec notre clientèle, nous avons compris que nous avions une occasion de rajeunir et de moderniser notre image de marque. Nos clientes ont exprimé le désir de voir plus de diversité dans notre marketing, à l'image de la diversité des vêtements que nous offrons », précise Kathy Tsolakos. Depuis les douze derniers mois, Penningtons a élaboré une nouvelle stratégie de marque pour rehausser son approche relative à son offre de produits, son style, ses visuels et le ton de ses messages. La marque a aussi actualisé son logo et travaille sur plusieurs projets pour se moderniser et créer des liens avec sa clientèle en pleine croissance.

Une communauté de femmes libres, authentiques et qui prennent leur place : #PennGals

Dans le cadre du lancement de sa campagne d'automne 2021, Penningtons a créé la communauté des #PennGals. Composée de clientes fidèles qui incarnent l'inclusion, l'authenticité et la liberté, cette communauté met en vedette les trois ambassadrices de la campagne, Alicia, Mélissa et Stephanie.

Rencontrons ces ambassadrices :

Grande vedette TikTok établie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Alicia McCarvell passe par l'humour pour traiter de sujets fondamentaux comme l'image corporelle, l'estime et l'amour de soi. Elle croit que : « Notre vie ne doit jamais être dictée par notre corps, qui est l'aspect le moins intéressant d'une personne. Le physique change et évolue dans le temps, mais notre soi authentique, c'est ce qui nous définit et ce qui reste. »

Née en Haïti, Mélissa Bédard a grandi au Québec où elle est devenue chanteuse et actrice. Pour elle, « le message le plus important est que les femmes doivent être bien dans leur peau, et s'aimer comme elles sont. » Dans sa lutte pour l'autonomie des femmes, elle séduit les foules par son sens de l'humour hilarant et sa magnifique personnalité.

Experte beauté d'origines philippine, latine et canadienne, Stephanie Valentine, alias Glamzilla, prône la confiance en soi en diffusant des contenus beauté sans retouches et sans filtre auprès de sa vaste communauté. « L'impact que j'aimerais avoir sur ma communauté, ce serait d'inspirer chaque personne à s'affirmer telle qu'elle est, sans avoir à se justifier », explique Glamzilla.

À PROPOS DE PENNINGTONS

Penningtons, une marque de Reitmans (Canada) Limitée, est le chef de file canadien en matière de mode féminine taille plus, avec une gamme de produits spécialisés dans le denim, la lingerie, les vêtements de sport, les vêtements d'extérieur, la mode professionnelle, les chaussures, les accessoires, et plus encore. Depuis 1948, Penningtons inspire et encourage les femmes en leur offrant une mode actuelle et des marques spécialisées, dont la collection Addition Elle. Le détaillant défend également activement l'inclusion, la diversité corporelle et l'acceptation de soi, peu importe la taille. Penningtons exploite 92 magasins dans des mégacentres commerciaux répartis dans tout le Canada, en plus de son site de magasinage en ligne Penningtons.com.

À PROPOS DE REITMANS (CANADA) LIMITÉE

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 412 magasins, dont 242 Reitmans, 92 Penningtons et 78 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour plus d'information, visitez www.reitmanscanadalimited.com.

