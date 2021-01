Pendant le confinement jusqu'au 8 février - Les haltes-garderies communautaires demeurent ouvertes pour les besoins d'ugence

MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHCGQ) tient à informer la population que les quelque 300 haltes-garderies communautaires qui offrent des services de garde temporaires ou occasionnels demeurent ouvertes pendant le confinement afin d'être en mesure de répondre aux besoins d'urgence.

Dans ses directives remises aux organismes communautaires famille, le ministère de la Famille a confirmé que les haltes-garderies communautaires avaient la possibilité d'offrir des activités en présence afin d'intervenir plus spécifiquement auprès d'enfants vulnérables ou de familles nécessitant une intervention d'urgence, selon le jugement de l'organisme. Par enfants vulnérables, on entend ceux à risque de négligence, de maltraitance ou toute autre forme d'abus, et pour lesquels les intervenants ont des inquiétudes. Les enfants dont les parents ont besoin de répit sont aussi visés.

« Je souhaite rappeler à toute famille qui vit une situation d'urgence de ne pas hésiter à contacter leur halte-garderie communautaire. Nous demeurons ouverts, et il appartient à l'organisme de juger du caractère de la situation et de sa capacité à rendre les services dans un contexte sécuritaire », a précisé Nadia Boudreau, présidente de l'AHCGQ.

L'AHCGQ tient à souligner que les services offerts par les haltes-garderies commuautaires sont sécuritaires et suivent de strictes consignes sanitaires, sous l'encadrement de l'INSPQ. Depuis la reprise des activités régulières des haltes-garderies à la fin du premier confinement, aucune éclosion de COVID-19 n'a été rapportée dans l'un de ces milieux.

L'Association des haltes-garderies communautaires du Québec est un organisme national famille qui agit comme lieu de regroupement voué à la défense des intérêts des haltes-garderies communautaires et par le fait même des parents qui les fréquentent. Les haltes-garderies commuautaires offrent des services de halte-garderie sur une base occasionnelle ou à temps partiel, appuyés par un programme éducatif reconnu. Elles consitutent un réseau bien ancré dans leur milieu et couvrent tout le territoire québécois.

