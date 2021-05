MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Il a été démontré que l'adoption d'une saine alimentation, l'activité physique régulière et la qualité du sommeil ont chuté à cause des mesures d'isolement exigées pendant la pandémie, alors que le stress psychologique et la prise de poids ont augmenté. En réponse à cette détérioration de la santé physique et mentale, un programme de promotion de la santé en ligne, élaboré dans le cadre du Programme complet d'amélioration de la santé (CHIP) de l'Université McGill et financé par Anciens Combattants Canada a été mis gratuitement à la disposition de plus de 1 600 Canadiens. Les principaux bénéficiaires du programme étaient les anciens combattants canadiens et leurs familles. L'impact clinique sur la santé physique et mentale a récemment été présenté au corps professoral et au personnel du département de médecine du Centre universitaire de santé McGill (https://youtu.be/Z-3koUZ-nzc).