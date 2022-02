PÉNALITÉ POUR EFFORTS INSUFFISANTS! Les OCF demandent un financement à la hauteur du soutien qu'ils apportent aux familles du Québec

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ), la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) et la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) unissent leurs voix pour réclamer un meilleur financement à la mission pour plus de 300 organismes communautaires Famille engagés dans leur communauté. « Nous tenons à souligner le pas qui a été fait au printemps dernier par le ministre de la Famille, M. Lacombe, en rehaussant le financement mission des OCF. Par contre, l'effort reste insuffisant. » souligne Marie Simard de la COFAQ. « Nous continuons à lutter pour que les OCF reçoivent un financement d'au moins 200 000$ par année, tel que recommandé par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent), en décembre 2019 » ajoute, Sylvie Lévesque de la FAFMRQ. C'est cette demande que porteront plusieurs OCF qui participeront aux actions régionales les 21, 22, 23 et 24 février dans le cadre de la Campagne Engagez-vous pour le communautaire.

« La participation des OCF à cette campagne de mobilisation est une question de solidarité envers tout le mouvement communautaire! » précise Sandrine Tarjon, de l'AHGCQ. Le prochain budget provincial sera crucial pour la reconnaissance et le financement des organismes communautaires. Depuis trop longtemps, le gouvernement promet des montants substantiels destinés au financement à la mission des organismes ainsi qu'un plan d'action gouvernemental pour mieux les soutenir. Moins d'un an avant les prochaines élections, rien de concret n'a encore été réalisé. Les organismes communautaires sont à bout de souffle, l'augmentation du financement ne peut plus attendre. Le gouvernement doit répondre aux demandes du mouvement communautaire dans le cadre du prochain budget provincial. Il en va de l'avenir de notre filet social.

SOURCE Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)

Renseignements: Sylvie Lévesque, directrice générale, (FAFMRQ), tél. : (514) 729-6666, cell. : (514) 710- 6661, www.fafmrq.org