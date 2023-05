Pelouse durable : des bienfaits environnementaux sous-estimés

SAINT-HYACINTHE, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - La pelouse est souvent critiquée et certains se questionnent sur sa raison d'être. Or, la pelouse joue plusieurs rôles environnementaux essentiels dans nos villes. Québec Vert souhaite vous rappeler certains bienfaits d'une pelouse durable.

On définit la pelouse durable comme une pelouse saine et en santé, qui requiert peu d'interventions humaines, qui abrite une impressionnante diversité biologique dans le sol et qui n'a pas besoin d'être parfaite visuellement pour offrir des bienfaits environnementaux importants.

Gestion de l'eau de pluie

Les milieux urbains ayant été transformés et minéralisés, les services écosystémiques rendus par la pelouse durable sont précieux dans un contexte de changements climatiques et pour la gestion des eaux pluviales, deux enjeux récurrents dans les villes du Québec. La couverture végétale dense de la pelouse atténue l'impact des gouttes de pluie et protègent le sol de l'érosion. La couche de feutre (chaume) située à la surface du sol agit comme une éponge et capte un volume important des précipitations, protégeant ainsi les systèmes d'aqueducs et les cours d'eau. Aussi, la présence d'un réseau composé de racines denses favorise l'infiltration de l'eau dans le sol et la recharge des nappes phréatiques.

Amélioration de la qualité atmosphérique

Une pelouse saine et entretenue de façon durable filtre l'air et peut séquestrer près de 250 grammes de gaz carbonique (CO 2 ) par mètre carré, chaque année. L'importante biomasse racinaire de la pelouse durable en fait l'une des championnes dans la séquestration de carbone. Qui plus est, la décomposition graduelle de ses racines enrichit le sol en matière organique qui contribue à soutenir voire à accroître la biodiversité qui s'y trouve.

Mitigation des îlots de chaleur

Comme toute plante, la pelouse durable contribue activement à la lutte aux îlots de chaleur. Chaque brin d'herbe devient un refroidisseur par évaporation. Ainsi de façon générale, lors des jours ensoleillés de l'été, la température à la surface du gazon peut être jusqu'à 14 oC plus basse que celle des trottoirs avoisinants.

Accroissement du bien-être et de la qualité de vie

Finalement, il ne faudrait pas négliger le rôle social de la pelouse. Surface de jeu sécuritaire par excellence, la pelouse autour des résidences, écoles, hôpitaux, commerces et autres lieux publics, comme les parcs, contribue à créer une sensation de bien-être et à accroître la qualité de vie des citoyens.

« Le rôle environnemental de la pelouse en milieu urbain et ses bienfaits sont primordiaux dans un écosystème complet. En plus de séquestrer une grande quantité de carbone et d'accroître la biodiversité et les microorganismes dans le sol, la pelouse est essentielle à la création de milieux de vie résilients et agréables. Bref, une pelouse bien entretenue est bonne pour l'environnement et pour la qualité de vie de celles et ceux qui la côtoient. » Luce Daigneault, M.Sc., Agr.

Pour connaître tous les bienfaits de la pelouse durable, consultez pelousedurable.quebecvert.com.

