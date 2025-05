Des données de forage unifiées fournies tout au long du cycle de vie du puits, pour optimiser les opérations et accélérer la prise de décision en temps réel.

CALGARY, Alberta, 8 mai 2025 /CNW/ - Peloton, le premier fournisseur de logiciels de gestion des données de puits, de production et de terrain pour l'industrie énergétique, et Innova, le premier fournisseur de logiciels de forage directionnel pour l'industrie, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à fournir un partage de données bidirectionnel en temps réel pour le secteur de l'énergie.

Cette solution conjointe favorise l'automatisation et fournit une source unique et fiable pour les données d'étude, d'appareil de fond de trou (BHA) et de planification des puits, permettant ainsi aux opérateurs et aux sociétés de services de prendre des décisions plus rapides et plus sûres, sans compromettre les objectifs de production ou les normes SSE.

Pourquoi choisir Peloton Innova pour le forage en temps réel?

Accès sécurisé via la plateforme Peloton - Analysez les données de forage en temps réel dans une application dédiée et toujours connectée, prête à l'emploi et facile à déployer.

Analysez les données de forage en temps réel dans une application dédiée et toujours connectée, prête à l'emploi et facile à déployer. Données d'étude définitives en temps réel - Les mesures corrigées d'inclinaison et d'azimut sont transmises directement depuis la foreuse à mesure que le forage progresse.

- Les mesures corrigées d'inclinaison et d'azimut sont transmises directement depuis la foreuse à mesure que le forage progresse. Synchronisation bidirectionnelle du BHA et du plan de forage - Automatisation transparente des configurations BHA et des trajectoires prévues pour une planification et une exécution cohérentes.

- Automatisation transparente des configurations BHA et des trajectoires prévues pour une planification et une exécution cohérentes. Intégration du temps d'improductivité et du registre horaire - Capturez les temps d'improductivité du forage en direct et analysez leurs causes profondes, pour optimiser les performances.

- Capturez les temps d'improductivité du forage en direct et analysez leurs causes profondes, pour optimiser les performances. Dénomination et données d'en-tête unifiées - Conventions standardisées entre les opérateurs et les fournisseurs pour garantir l'intégrité des données et l'automatisation.

« L'analyse en temps réel des données de forage est la clé du succès. Avec Peloton Innova, nous automatisons la fourniture de données en direct, validées et fiables. Les équipes commerciales peuvent désormais se concentrer sur l'exécution, et non sur la saisie des données », a déclaré Michael Kuhn, président de Peloton.

« En intégrant notre solution de forage en temps réel directement dans la plateforme Peloton, nous bouclons la boucle entre la foreuse et la salle de contrôle d'une manière que les intégrations personnalisées n'auraient jamais pu permettre », a souligné Bruce Ripley, directeur de l'exploitation chez Innova.

En offrant une vue unifiée et en temps réel des opérations de forage, la solution Peloton Innova redéfinit la manière dont le secteur collabore, planifie et exécute ses directives commerciales. Alors que les opérateurs sont soumis à une pression croissante pour fournir des puits optimaux avec des ressources réduites et une efficacité accrue, cette solution de forage en temps réel établit la norme mondiale en matière de performances et de réussite. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.peloton.com/peloton-innova-partnership.

À propos de Peloton

Peloton est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques innovantes pour le secteur de l'énergie, qui propose des solutions visant à optimiser les opérations et à améliorer la productivité. En mettant l'accent sur la sécurité, la mobilité, l'intégration, l'automatisation et la surveillance en temps réel, Peloton permet à ses clients du secteur de l'énergie de prospérer dans un environnement en constante évolution.

À propos d'Innova

Innova est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles avancées pour l'industrie du forage. Il propose une plateforme intégrée conçue pour optimiser le processus de forage, de la planification à l'exécution et à l'analyse post-forage. La plateforme Innova combine l'acquisition de données en temps réel, le guidage directionnel, l'automatisation des flux de travail et l'analyse dans un système unifié, permettant aux équipes de forage de maximiser leur efficacité, de réduire les risques et d'améliorer la prise de décision tout au long du cycle de vie du forage.

