CALGARY, Alberta, 9 mars 2022 /CNW/ - Peloton , le chef de file mondial des solutions logicielles de gestion des données pour le secteur de l'énergie, annonce qu'il a atteint les objectifs de conformité relatifs aux contrôles des systèmes et de l'organisation (SOC 1 et SOC 2) de type 2, une norme de vérification largement reconnue élaborée par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). L'atteinte de ces objectifs de conformité démontre comment Peloton protège les données des clients et maintient des contrôles efficaces. L'examen a été réalisé par Armanino LLP .

« Notre recherche de la conformité aux normes SOC 1 et SOC 2 n'est qu'une façon parmi d'autres de montrer que nous prenons des mesures rigoureuses pour protéger les données de nos clients, a déclaré Glen Gray, chef de la direction de Peloton. En cette ère de dispersion continuelle des données, les entreprises doivent avoir l'assurance que leurs données sont protégées. C'est pourquoi nous nous sommes fixé comme priorité de continuer à investir dans nos contrôles de sécurité. »

Les rapports SOC 1 et SOC 2 fournissent des informations précieuses dont les clients ont besoin pour évaluer et gérer les risques associés aux services externalisés.

Le rapport SOC 1 comprenait la vérification des contrôles de Peloton relatifs aux rapports financiers du client. L'audit portait sur les solutions relatives au cycle de vie des données sur les puits, au cycle de vie des données de production et à la gestion des données géographiques de Peloton.

Le rapport SOC 2 comprenait l'examen des contrôles de la plateforme de Peloton concernant les critères relatifs aux services de fiducie : sécurité et disponibilité.

« Depuis plus de 30 ans, nous sommes déterminés à assurer la sécurité de notre plateforme Peloton. Cela a été validé une fois de plus lorsque les vérificateurs ont confirmé notre engagement à l'égard de la mise en œuvre et de la surveillance de façon continue des technologies et des procédures appropriées afin de garantir la sécurité et la disponibilité du service et des données de nos clients », a ajouté M. Gray.

La plateforme fondée sur le modèle de logiciel en tant que service (SaaS) de Peloton permet aux acteurs du secteur de l'énergie de consulter des données opérationnelles essentielles dans trois domaines de solution à partir d'une même plateforme. Cette plateforme personnalisable mise au point en partenariat avec la technologie Microsoft Azure offre une expérience utilisateur transparente pour aider les organisations à optimiser la valeur du cycle de vie des données sur les puits, du cycle de vie des données de production et de la gestion des données géographiques. Chaque produit de Peloton est intégré sur le plan commercial avec chacun de nos autres produits, ce qui réduit grandement les coûts et la complexité de la mise en œuvre.

Pour en savoir plus sur la conformité aux normes SOC de Peloton, ou pour demander une copie des rapports, communiquez avec votre représentant ou envoyez-nous un courriel à [email protected] .

