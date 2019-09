Pelletier Déco Surfaces fait l'acquisition d'un joueur majeur de l'industrie du couvre-plancher

QUÉBEC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pelletier Déco Surfaces, qui œuvre dans le domaine du recouvrement de sol depuis 65 ans, devient le plus grand détaillant de couvre-plancher au Québec avec l'acquisition de Plancher Bois Franc 2000 et de ses deux bannières sœurs : la Boutique du Plancher et Bois Franc du Lac.

Ces trois bannières, respectivement des régions de Québec, de la Rive-Sud de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, desservent leur marché depuis plus de 30 ans. Cette fusion marque la naissance du Groupe Pelletier qui comprend deux succursales Pelletier Déco Surfaces et cinq succursales des bannières Plancher Bois Franc 2000, Boutique du Plancher et Bois Franc du Lac.

Plancher Bois Franc 2000, la Boutique du Plancher et Bois Franc du Lac conservent leur identité respective pour l'instant. Elles offrent dorénavant toute la gamme de produits et de services propres à Pelletier Déco Surfaces, en plus des prestigieux produits de bois franc Mirage. Ainsi, leur clientèle bénéficie d'une plus grande diversité de produits.

Pelletier Déco Surfaces, référence et leader des projets résidentiels et commerciaux dans tout l'est de la province, entend poursuivre une expansion au Québec en tant que Groupe Pelletier.

À propos de Pelletier Déco Surfaces

Avec sa vaste gamme de produits avant-gardistes et son offre de services professionnels, Pelletier Déco Surfaces tend à satisfaire les besoins des clientèles résidentielles, commerciales et institutionnelles ainsi que des spécialistes du milieu tels que les architectes et les designers. Ses succursales de Québec et de Lévis offrent les conseils de design d'intérieur pour une multitude d'idées déco pour le salon, la chambre à coucher, cuisine et salle de bain.

