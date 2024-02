Devimco Immobilier et son partenaire le Fonds immobilier de solidarité FTQ débutent la

construction d'un projet de 555 unités dans la plus haute tour résidentielle de la Rive-Sud

LONGUEUIL, QC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui représente un moment marquant pour la communauté longueuilloise avec la pelletée de terre donnant le coup d'envoi du projet Myral Condominiums. Développé par Devimco Immobilier et son partenaire, le Fonds immobilier de solidarité FTQ , ce projet résidentiel novateur à usage mixte, évalué à 230 millions de dollars, comprend une tour de 33 étages incluant 555 unités locatives et condominiums, ainsi qu'un basilaire commercial au rez-de-chaussée.

James Goulet, Associé du Groupe Devimco Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ. (Groupe CNW/Devimco Immobilier)

Seul projet résidentiel situé directement au-dessus de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, adjacent à la place Charles-Le Moyne, avec le pont Jacques-Cartier et la métropole en arrière-plan, Myral Condominiums reflète le futur prometteur du centre-ville de Longueuil. L'un des principaux atouts de ce projet réside dans sa connectivité au réseau de transport en commun, répondant ainsi aux besoins des résidents de réduire l'utilisation de la voiture, tout en favorisant un mode de vie respectueux de l'environnement.

Le projet suscite d'ailleurs un engouement sans précédent ; la mise en marché des premières unités à l'automne 2023 a connu un franc succès, avec plus du double d'unités vendues par rapport aux autres projets de la Rive-Sud.

Myral condominiums se distingue en offrant les plus vastes espaces communs de la Rive-Sud aux allures méditerranéennes qui s'étendent sur plus de 20 000 pieds carrés. On y retrouve notamment :

Un hall d'entrée aménagé avec espace de télétravail et section lounge

Une salle d'entraînement

Un spa scandinave avec circuit sauna sec, sauna humide, bain chaud et bain froid

Une salle à manger privée

Un atelier artistique

Une piscine extérieure avec BBQ, pergola, lounge et zone d'entraînement extérieure

Un chalet urbain et une terrasse avec vue panoramique

« Le Myral marque un jalon important dans le développement immobilier de la Rive-Sud. Nous sommes convaincus que ce projet redéfinira le concept de vie urbaine de la région, offrant un cadre de vie moderne, dynamique et bien connecté », a souligné James Goulet, associé du Groupe Devimco.

« Ce projet à usage mixte qui contribuera à ajouter 555 unités sur le marché et dont les premières livraisons sont prévues d'ici 2027 est bien plus qu'un bâtiment résidentiel. Sa position au-dessus du métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke en fait un projet d'immobilier durable structurant connecté à plusieurs options de transport collectif », a ajouté Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Pour plus de détails, visitez le site web du projet Myral Condominiums.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 31 décembre 2023, il comptait 44 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 5,7 milliards $; 80 immeubles en gestion d'actifs; 3,5 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 345 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Groupe Devimco participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Groupe Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Groupe Devimco réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté est représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Groupe Devimco procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier.

Devimco a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du MAA Club Sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup d'envoi de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis CondominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase de ce projet situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. En 2022, Groupe Devimco signe également le projet Wellington sur le BassinMC, faisant partie du projet District Griffin, dans le quartier Griffintown.

Enfin, Groupe Devimco réalise avec son projet Sir Charles Condominiums un développement de type TOD dans le secteur du centre-ville de Longueuil et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

