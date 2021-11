Pelletée de terre du projet LABO Habitats locatifs à Westmount

MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En compagnie de l'Honorable Marc Garneau, député de la circonscription Westmount NDG, et madame Caroline Savic, directrice de bureau de Jennifer Maccarone, députée de Westmount--Saint-Louis, PUR Immobilia, EMD-Batimo et Roland Hakim Consultant ont procédé hier après-midi à la pelletée de terre officielle du projet LABO Habitats locatifs, sis dans l'un des premiers laboratoires pharmaceutiques au pays et dans l'ancien campus Dawson (campus Selby). Vacant depuis presque 25 ans, le lieu recevra finalement la mise en beauté qu'il mérite et reprendra vie dès juin 2022 : il se déclinera en vastes logements locatifs atypiques, bâtis au goût du jour, pour répondre à une demande bien existante. Il s'agit du premier projet d'habitats locatifs érigés dans ce quartier depuis des décennies.

Situé à Westmount, à la limite du secteur Saint-Henri et à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Saint-Antoine, Rose-de-Lima, Bel-Air et l'autoroute Ville-Marie, le LABO proposera deux phases d'habitats locatifs résidentiels d'inspiration new-yorkaise. Le cachet particulier du bâtiment original avec ses immenses fenêtres et ses plafonds de près de 12 pieds exploitera un look industriel conjugué de pair avec le design. Les logements ultras modernes permettront aux locataires de vivre entre patrimoine et modernité. « C'est vraiment le meilleur des deux mondes, le projet aura une âme, comme ses briques, mais saura satisfaire les plus difficiles, » de dire Philippe Bernard, fondateur et coprésident de PUR Immobilia.

La première phase, déclinée dans l'édifice original construit en 1926, sera terminée en juin 2022. Elle comptera 126 unités locatives, sur 7 étages, desservies par deux ascenseurs. L'ensemble des stationnements offerts seront intérieurs, il y aura des bornes de recharge pour véhicules électriques et des espaces pour vélos seront également offerts pour les montures des locataires. Des espaces de rangement seront disponibles à chacun des étages.

L'association de PUR Immobilia avec EMD-Batimo et Roland Hakim Consultant influence comme de raison l'approche retenue. Chacun contribue sa grande force pour développer un projet à la hauteur du quartier en pleine effervescence, artistique, ouvert sur le monde et localisé près de tout : marché Atwater, canal Lachine, station de métro Lionel Groulx, lignes de bus et grands axes routiers.

Par ailleurs, dans un contexte où le « home » a pris un nouveau sens, le lobby sera muni d'une aire d'attente faite pour flâner et profiter de l'art urbain spécialement choisi pour égayer les aires de vie partagées. Un accès internet sans fil gratuit et performant sera offert dans les aires communes. Une salle de réception de colis (développée par l'entreprise québécoise Expedibox) dans le hall d'entrée de l'immeuble facilitera la réception des livraisons. Les colis seront reçus en sécurité en tout temps, même si personne n'est là.

Le complexe locatif comportera un chalet urbain au toit : avec un espace lounge, une table de billard et un foyer, un gym et une vaste terrasse extérieure. Les locataires verront leur espace de vie s'étendre bien au-delà de leurs quatre murs. « On est toujours conscients du besoin qu'ont les gens de s'évader, donc on crée des espaces communs vraiment complets pour mieux vivre ensemble! » d'ajouter Philippe Bernard, fondateur et coprésident de PUR Immobilia.

LABO Habitats locatifs offrira également des outils technologiques qui permettront aux locataires de vivre le « Smart Living ». Ils auront entre autres accès à l'application Pur Contact développée par BuildingLink : celle-ci propose une technologie d'immeuble intelligent permettant aux locataires d'avoir en continu des nouvelles de l'immeuble et de leur logement ainsi que des noms de professionnels de services à domicile éprouvés.

Quant à la deuxième phase, elle devrait se décliner en 188 unités sur 18 étages, les partenaires sont à élaborer le dossier qui sera déposé à la ville de Westmount pour approbation. Une fois cette phase terminée, l'ensemble des locataires auront aussi accès à une piscine intérieure, des espaces de coworking, un vaste lobby, des espaces verts sur les toits terrasses. « Ce projet nous permettra d'offrir une grande variété de condos artStyle NYC, axés sur le bien-être des locataires, » d'ajouter Yann Lapointe, coprésident de PUR Immobilia.

Au total, 120M$ seront investis pour redévelopper un bâtiment historique et construire un nouvel édifice.

https://labomtl.com/

