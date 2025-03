MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le 19 mars 2025, Pelican International Inc., Pelican US Topco LLC et Confluence Outdoor Inc. (collectivement, le « Groupe Pelican » ou « nous ») se sont mis à l'abri de nos créanciers en vertu d'une ordonnance émise par la Cour supérieure du Québec (le « Tribunal ») en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »). Le Tribunal a également émis une ordonnance approuvant la mise en œuvre d'un processus de sollicitation de vente et d'investissement (« PSVI », et les deux ordonnances, collectivement, les « Ordonnances »). Cette décision difficile, mais nécessaire, permettra au Groupe Pelican de demeurer un leader dans l'industrie des sports de pagaie et des sports nautiques à long terme dans le meilleur intérêt de nos employés, clients et fournisseurs.

FTI Consulting Canada inc. a été nommé contrôleur en vertu de la LACC (le « Contrôleur »)

Le PSVI a pour but de solliciter de l'intérêt pour la vente ou un investissement concernant la totalité ou une partie des actifs ou des activités du Groupe Pelican. Le PSVI se déroulera en une seule phase et la date limite de soumission des offres contraignantes est fixée à 17 heures HAE le 10 avril 2025.

Un processus de vente est également en place pour GSI Outdoors LLC, une filiale du Groupe Pelican qui n'est toutefois pas sujettes aux Ordonnances. Ce processus se déroulera en deux phases. Les parties intéressées sont invitées à soumettre une lettre d'intention non contraignante pour la phase 1 avant 17h HAE le 5 mai 2025, et les offres définitives des soumissionnaires qualifiés pour la phase 2 doivent être soumises avant 17h HAE le 23 juin 2025.

Le Groupe Pelican prévoit continuer ses activités sans interruption afin de continuer à offrir ses produits à ses clients. Nous sommes convaincus que le Groupe Pelican sortira de la protection de la LACC bien positionné pour continuer à concevoir et fabriquer des embarcations de sport à pagaies ainsi que des accessoires nautiques innovants, durables et accessibles qui font la renommée de notre marque depuis plus de 50 ans

Des informations relatives aux procédures en vertu de la LACC et du PSVI sont disponibles sur le site internet du Contrôleur à l'adresse suivante : http://cfcanada.fticonsulting.com/Pelican

À propos de Pelican International

Fondée en 1968, Pelican International Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et la distribution d'embarcations de sport à pagaie, d'accessoires nautiques et d'équipements de plein air. Forte de plus de 50 ans d'innovation, l'entreprise a élargi son portefeuille grâce à des acquisitions clés. Pelican regroupe aujourd'hui des marques emblématiques telles que Wilderness Systems, Perception, GSI Outdoors et Advanced Elements, offrant une gamme complète de kayaks, planches à pagaie, accessoires nautiques et équipements de camping. Présente à l'échelle internationale, Pelican est distribuée dans les plus grandes chaînes de plein air.

