Pelican International Inc. acquiert les actifs de Confluence Outdoor LLC

« Toute l'équipe de Pelican, mon frère Christian et moi sommes très heureux d'accueillir Confluence au sein de la famille Pelican, déclare Antoine Élie, cofondateur de Pelican International. Nos deux organisations réunies formeront de loin le groupe le plus important et le plus complet de notre secteur. Nous serons un joueur incontournable offrant une gamme exhaustive de produits, sous les meilleures marques et pour toutes les catégories d'activités, de manière à répondre aux besoins de tous les types de clients. Comme toujours, nous visons d'abord et avant tout la satisfaction des utilisateurs de nos produits. »

« Avec cette acquisition, nous souhaitons mettre en commun les forces et les capacités de deux entreprises qui ont un fort potentiel de synergies. Nous avons maintenant une gamme étendue de produits de qualité supérieure créés par des équipes engagées, dans le contexte d'une industrie qui se consolide et se mondialise, explique Danick Lavoie, Président et Chef de la direction de Pelican International. Comptant sur plus de 800 employés dans trois sites de fabrication stratégiquement situés en Amérique du Nord, un vaste réseau de distribution et un engagement soutenu envers l'innovation, nous sommes mieux positionnés que jamais pour créer de la valeur et en faire profiter à tous nos partenaires. À compter d'aujourd'hui, les membres de notre équipe, nos détaillants et les amateurs de sports nautiques de tous acabits seront à l'avant-plan de notre stratégie pour atteindre notre plein potentiel et poursuivre notre plan de croissance. »

« Pelican et Confluence forment une alliance idéale, affirme Todd King, Vice-Président du marketing chez Confluence Outdoor. C'est l'union parfaite de deux chefs de file dans leur secteur, qui sont déterminés à innover et à servir leurs clients mieux que jamais. L'industrie et les consommateurs en général en bénéficieront fortement. »

Pour la transaction, Pelican a été représentée par Reed Smith LLP, et Confluence a été représentée par Nexsen Pruet, LLC.

À propos de Pelican International

Pelican International est un leader mondial dans la conception et la fabrication de kayaks, planches à pagaie, canots, pédalos et bateaux de pêche. Depuis plus de 50 ans, Pelican a mis à profit sa maîtrise du thermoformage pour offrir des produits durables et de qualité à des prix abordables. Un engagement envers l'innovation, un investissement dans une technologie de pointe et des normes de contrôle de qualité rigoureuses sont les pierres angulaires de notre philosophie d'entreprise. Notre principe directeur est simple et durable : mettre des produits de qualité à la portée de tous les amateurs de plein air.

Nous nous engageons à protéger l'environnement et à réduire notre empreinte écologique. Notre première usine, située à Laval (Québec, Canada), recycle plus de 99 % des surplus de matériaux issus de ses processus de fabrication. Elle est également équipée de conduites d'air spécialement conçues pour redistribuer la chaleur générée par ses fours et ainsi chauffer ses installations pendant les mois d'automne et d'hiver. Nous sommes fiers de figurer parmi les sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2014. Tous nos employés ont à cœur la sécurité de nos clients et souhaitent sincèrement les voir porter une veste de flottaison en tout temps lorsqu'ils se trouvent sur l'eau ou près de l'eau.

À propos de Confluence Outdoor

Confluence Outdoor regroupe six marques de premier plan dans le secteur des sports nautiques : Wilderness SystemsMD, PerceptionMD, DaggerMD, Mad River CanoeMD, Harmony GearMD et BoardworksMD. Proposant un éventail complet de kayaks, canots, planches de surf et planches à pagaie, ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires pour les sports de rame - des produits récréatifs au matériel haute performance pour la pêche et la descente en eau vive -, les marques de Confluence répondent aux besoins des amateurs de sports nautiques de tous les niveaux.

