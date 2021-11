Pélagie-la-Charette plantera un chêne à l'Élysée avec le Président Emmanuel Macron le mercredi 24 novembre à 16h

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - 53 ans après la visite historique des «Quatre mousquetaires acadiens» à Paris, reçus avec déférence et amitié par le Général de GAULLE, Antonine MAILLET, 92 ans, romancière acadienne et Prix Goncourt, rencontrera le Président de la République ce mercredi 24 novembre, à 16h. Elle plantera avec le Président Emmanuel MACRON, privilège rare, un chêne dans le parc de la Présidence pour symboliser la pérennité de l'amitié franco acadienne. Elle sera accompagnée d'une délégation acadienne venue des Provinces atlantiques du Canada en vue d'amorcer une renaissance des liens économiques et culturels qui unissent la France et l'Acadie. Plusieurs sujets seront abordés lors de cette rencontre : signatures de partenariats économiques, renforcement des prérogatives et des moyens du Consulat général de France à Moncton, reconnaissance des diplômes et des compétences entre la France et le Nouveau-Brunswick, promotion de la francophonie, création d'un lycée international à Moncton, visite du Premier ministre Jean CASTEX au Nouveau-Brunswick en janvier 2022 pour signer différentes ententes économiques et de coopération, etc.

En cette occasion, Madame MAILLET, symbole vivant de la combativité et de la résilience acadienne, se verra remettre, au préalable et par le Président de la République, les insignes de Commandeur de la Légion d'Honneur. Elle offrira en retour, au Président et à Mme Brigitte MACRON, l'intégrale de son œuvre littéraire et théâtrale dédicacée, laquelle décrit l'épopée et l'âpre combat du peuple acadien pour sa survie. Elle invitera, en outre, le Président de la République à participer au Congrès mondial acadien le 15 août 2024 en Nouvelle-Écosse et à visiter le port de Bouctouche, pays de LA SAGOUINE.

Ce déplacement à Paris de Madame Antonine MAILLET a été rendu possible grâce à l'aide d'AIR CANADA et du GROUPE ALFID.

