PeerNova lève 31 M de dollars en fonds stratégique pour se concentrer sur sa croissance continue et son expansion mondiale

« C'est avec un grand plaisir que nous annonçons cette série de financement, » a expliqué Gangesh Ganesan, chef de la direction de PeerNova. « Nous nous engageons à continuer la construction de notre solution unique qui répond aux problèmes pertinents, importants et précis dans le domaine de l'intégrité des processus et des données dans le secteur financier. Nous utiliserons cette série de financement pour continuer notre mission, augmenter la pénétration sur le marché et étendre la fonctionnalité et les cas d'utilisation de notre Cuneiform Platform™. »

La plateforme Cuneiform de PeerNova permet aux institutions financières de parvenir à une numérisation intégrale en unifiant des évènements de cycle de vie et des sources de données disparates. La plateforme permet aux institutions financières de synchroniser perpétuellement leurs données sur de multiples systèmes internes et externes en garantissant ainsi l'intégrité des processus et des données. Cette synchronisation perpétuelle simplifie la réconciliation, automatise le traitement des exceptions et offre une plus grande visibilité opérationnelle intégrale dans les flux de travail en temps réel.

« PeerNova est une société innovante avec une technologie passionnante qui rendra obsolètes les défis actuels d'intégrité des données, » a déclaré Atiq S. Raza, président du conseil d'administration de PeerNova. « Aujourd'hui, les données représentent un actif en croissance perpétuelle pour toutes les entreprises. Cela est particulièrement vrai pour les institutions financières pour lesquelles les données sont essentielles. »

Fondé en 2013 par des entrepreneurs possédant une profonde expertise de la chaîne de blocs, des mégadonnées et de l'infrastructure financière, PeerNova résout certains des problèmes les plus courants dans le secteur financier.

« PeerNova a résolu des défis qui semblaient insurmontables en termes de réconciliation, d'optimisation d'actifs et d'intégrité de données pour les principales institutions financières, en leur faisant économiser des millions de dollars en coûts annuels et en libérant des milliards de dollars de garanties et réserves afin de générer des revenus, » a expliqué Howard Mergelkamp, associé directeur chez Mosaik Partners. « Nous sommes ravis de mener cette série de financement pour apporter les solutions d'une valeur extrêmement élevée de PeerNova aux institutions financières dans le monde. »

« L'équipe de classe mondiale de PeerNova est la force qui est capable d'apporter sur le marché cette plateforme unique basée sur la chaîne de blocs, » a déclaré Jonathan Johnson, président de Medici Ventures et membre du conseil d'administration de PeerNova. « PeerNova a des produits en production qui résolvent des défis centraux en matière de confiance et transparence, en éliminant les incohérences et en permettant aux clients d'utiliser sans entrave leurs ressources plus efficacement. »

La plateforme Cuneiform de PeerNova permet aux institutions financières de synchroniser perpétuellement leurs données sur de multiples systèmes internes et externes en garantissant ainsi l'intégrité des processus et des données. La plateforme Cuneiform simplifie la réconciliation, automatise le traitement des exceptions et offre une plus grande visibilité opérationnelle intégrale dans les flux de travail en temps réel. Basée dans la Silicon Valley, PeerNova possède des bureaux de vente à New York et à Londres.

