NEW YORK, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Dans le cadre d'un partenariat historique, peermusic, Premier Muzik, All Right Music et Global Master Rights ont annoncé aujourd'hui qu'ils unissaient leurs forces pour devenir le leader mondial indépendant en matière de droits voisins.

À la suite de discussions initiales entre Ralph Peer, II, président et directeur général de peermusic, et Christophe Piot d'All Right Music, Mary Megan Peer, directrice générale adjointe de peermusic, a négocié un accord majeur : l'expertise en droits voisins apportée par les équipes des trois sociétés existantes sera renforcée par un support technique, financier et juridique de peermusic.

Grâce à cet accord, peermusic Droits Voisins représente plus de 300 maisons de disques et plus de 2 500 artistes, parmi lesquels figurent des artistes de premier plan comme Rihanna, Billie Eilish, Imagine Dragons, DJ Snake, Metallica, Jean-Michel Jarre, Leonard Bernstein, Megan Thee Stallion, Finneas, Lady A, Lang Lang, Lizzo, Panic! AT The Disco, Migos et David Guetta, pour n'en nommer que quelques-uns. Les artistes représentés par All Right Music, Premier Muzik et Global Master Rights ont interprété 24 % des 100 meilleures chansons (« hot songs ») de fin d'année 2019 et 40 % des 20 meilleures chansons (« top songs ») de fin d'année 2019 sur la liste de Billboard.

Les trois sociétés offrent à peermusic un leadership et une expertise considérables dans le domaine des droits voisins. Christophe Piot a commencé sa carrière dans l'édition en 1990 et a fondé All Right Music en 2004. Gino Olivieri a commencé sa carrière en tant que DJ en 1977 avant de se tourner vers la production musicale et la découverte de nouveaux talents à la fin des années 1980. Il a fondé Premier Muzik en 1989, avant d'être rejoint en 2000 par Gino Crescenza, qui compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie musicale. Après plusieurs années à des postes clés au sein de SENA, Erik Veerman et Paul Smelt ont cofondé Global Master Rights en 2014.

« Étant donné les défis du marché que doivent relever les artistes et les auteurs-compositeurs, je suis heureuse de pouvoir offrir à nos clients de nouvelles possibilités de revenus grâce aux droits voisins. Premier Muzik, All Right Music et Global Master Rights sont des experts reconnus, nous sommes très chanceux que peermusic puisse s'appuyer sur les connaissances, l'expérience et le leadership de Christophe, Gino, Gino, Erik et Paul », a déclaré Mary Megan Peer.

« Nous nous intéressons depuis longtemps aux droits voisins, mais nous voulions nous assurer qu'au moment d'élargir nos activités dans ce domaine, nous pouvions offrir le niveau élevé de service et de technologie qui fait la réputation de peermusic. La remarquable série d'accords conclus par Mary Megan nous permet de le faire, et je suis enthousiaste à l'idée de la valeur ajoutée qu'ils apporteront à nos clients », a déclaré Ralph Peer, II.

« Je connais peermusic depuis longtemps. J'ai pu observer leurs équipes dans le monde entier. Nous partageons les mêmes valeurs de transparence et d'intégrité au service de la communauté artistique. Nous sommes ravis de la synergie apportée par le réseau mondial de peermusic pour offrir des services plus étendus à nos clients », a déclaré Christophe Piot.

Les accords ont été négociés par Gowling WLG (Canada), Gowling WLG (France) et Dikhoff Van Dongen Advocaten (Hollande). All Right Music a été conseillé par Maximilien Jazani (Manswell Law Firm). Premier Muzic a été conseillé par Ciro Cucciniello (Cucciniello Calandriello Attorneys Inc.). Global Master Rights a été conseillé par Richard Goemans (Venture Lawyers).

À PROPOS DE PEERMUSIC :

Fondée par Ralph S. Peer en 1928, peermusic est la plus grande maison d'édition indépendante au monde, avec 35 bureaux dans 30 pays et un catalogue de plus d'un demi-million de titres dans.. www.peermusic.com

