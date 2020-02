Peel Mutual Insurance est la première société d'assurance au Canada à lancer Hi Marley

Peel Mutual Insurance cherche à rehausser l'expérience axée sur le client grâce à la plate-forme de messagerie de Hi Marley, qui est fondée sur une intelligence artificielle créée précisément pour le domaine de l'assurance.

BOSTON, 18 février 2020 /CNW/ - Peel Mutual, l'un des plus grands membres d'Ontario Mutuals, est aussi déterminé à être le meilleur assureur mutuel de l'Ontario. En tant qu'organisation visionnaire souhaitant constamment innover, Peel Mutual a lancé Hi Marley pour continuer d'offrir une expérience client exceptionnelle reposant sur la confiance.

Peel Mutual tire parti de Hi Marley pour épauler ses équipes affectées aux réclamations visant les automobiles, les habitations et les entreprises. En voulant être la première société d'assurance à offrir Hi Marley au Canada, elle se démarque de ses concurrents en se consacrant entièrement à ses assurés. Peel Mutual veut disposer d'une solution simple et harmonieuse lui permettant de communiquer avec ses souscripteurs par messagerie texte en plus d'offrir les percées technologiques modernes pour soutenir ses experts en sinistres.

Irene Bianchi, chef de la direction à Peel Mutual, affirme : « Nous sommes très heureux de commencer la nouvelle année en proposant une meilleure approche de communication à nos souscripteurs. Nous nous efforçons de tirer profit de la technologie de pointe avec simplicité, comme l'exigent les clients d'aujourd'hui. »

Dan Heap, vice-président des réclamations, ajoute : « Nous sommes fiers non seulement d'offrir une solution de messagerie texte à nos assurés, mais aussi de procurer à notre équipe une manière plus simple et plus efficace pour prendre en charge les réclamations. »

La plate-forme Hi Marley résout l'un des problèmes majeurs de cette industrie, soit les éternels appels et rappels téléphoniques, en reliant les assureurs et les clients par l'entremise d'une messagerie texte bidirectionnelle. Ils peuvent donc discuter et s'échanger des photographies et des documents grâce à l'intervention d'une intelligence artificielle conçue pour l'assurance. Sans déployer aucun effort sur le plan des TI, les assureurs sont en mesure de ravir leur clientèle avec un service exceptionnel et de traiter plus rapidement les réclamations. Après avoir obtenu des résultats concluants auprès de sociétés d'assurance des États-Unis, Hi Marley est désormais offert au Canada.

Mitesh Suchak, directeur de l'exploitation à Hi Marley, déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec Peel Mutual et son équipe innovante. C'est passionnant de les soutenir en tant que premier assureur à offrir Hi Marley au marché canadien. »

À propos de Hi Marley, Inc.

Hi Marley est un fournisseur de logiciels offrant la première plate-forme de conversation propulsée par l'intelligence artificielle et conçue précisément pour le domaine de l'assurance. Hi Marley permet aux sociétés d'assurance de communiquer rapidement et facilement avec leur clientèle et d'autres partenaires de l'écosystème des assurances, de manière à offrir une expérience client optimale. La plate-forme dispose d'interfaces de programmation d'applications souples et aucune intégration n'est requise pour l'utiliser. Apprenez-en plus à l'adresse www.himarley.com.

À propos de Peel Mutual Insurance

Peel Mutual fournit des produits d'assurance de qualité et sert les habitants de l'Ontario depuis 1876. Étant l'un des plus importants membres d'Ontario Mutuals, nous appartenons à nos souscripteurs et sommes dirigés par ces derniers. De plus, nous représentons l'un des réseaux financiers les plus robustes et les plus sécurisés de la planète. Nous offrons une gamme complète de produits d'assurance résidentielle, automobile, agricole et commerciale faits sur mesure pour assurer votre protection et celle de votre famille. Apprenez-en plus à l'adresse www.peelmutual.com.

