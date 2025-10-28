Ces subventions permettront de financer des initiatives d'adoption et de soins pour les chiens dans les refuges et les organismes de sauvetage à travers le Canada et les États-Unis.

BOLTON, ON, le 28 oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion du National Adopt a Shelter Dog Month (Mois national de l'adoption d'un chien de refuge), PEDIGREE Foundation a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires d'une subvention annuelle globale de 1,2 million de dollars américains pour 2025, destinée aux refuges et aux organismes de sauvetage du Canada et des États-Unis, représentant 97 subventions qui permettront de venir en aide à plus de 115 000 chiens. Cette année marque également une étape importante pour l'organisme : depuis sa création en 2008, PEDIGREE Foundation a aidé plus d'un million de chiens en soutenant des refuges et des organismes de sauvetage grâce à des subventions qui contribuent à augmenter les taux d'adoption de chiens et à maintenir les liens entre les personnes et leurs animaux de compagnie.

À ce jour, PEDIGREE Foundation a octroyé plus de 15,3 millions de dollars américains en subventions. Au Canada, cette année, 125 000 dollars canadiens seront accordés sous forme de subventions pour le développement de programmes et l'aide aux sinistrés, ainsi que quatre subventions pour couvrir les frais d'adoption dans le cadre du Mars Global Adoption Weekend* (campagne mondiale de soutien à l'adoption organisée par Mars), contribuant ainsi à fournir des soins et un soutien à plus de 14 500 chiens dans le besoin.

Les subventions annuelles accordées en 2025 par PEDIGREE Foundation à des refuges et des organismes de sauvetage au Canada et aux États-Unis soutiennent des solutions éprouvées qui aident davantage de chiens à trouver un foyer aimant, notamment grâce à des programmes de placement en famille d'accueil, de transport, de jumelage/comportement et d'aide aux sinistrés. Des données récentes démontrent l'urgence d'agir. Selon le State of Pet Homelessness Report, on dénombre environ 39 000 animaux dans les refuges et les organismes de sauvetage à l'échelle du Canada.

« Avec le ralentissement des adoptions et le prolongement des séjours, nos subventions pour 2025 investissent dans l'expansion des familles d'accueil et le financement de programmes de transport, de jumelage/comportement et d'aide aux sinistrés, afin que les refuges puissent trouver des foyers pour davantage de chiens, a déclaré Deb Fair, directrice générale de PEDIGREE Foundation. Nous sommes fiers d'avoir aidé plus d'un million de chiens, et nous redoublons d'efforts avec nos partenaires pour développer ces interventions qui sauvent des vies afin d'aider le prochain million de chiens. »

Voici les lauréats 2025 du programme de subventions canadiennes de PEDIGREE Foundation :

Catégories et lauréats des subventions canadiennes de PEDIGREE Foundation pour 2025

Alberta Animal Rescue Crew Society

Animal Rescue Foundation (ARF) of Alberta

The Humane Society of Kitchener Waterloo & Stratford Perth

Oakville & Milton Humane Society

Oromocto and Area SPCA

Niagara Society for the Prevention of Cruelty to Animals & Humane Society

Northwest Territories Society for the Prevention of Cruelty to Animals

The Nova Scotia Society for the Prevention of Cruelty

Save Our Scruff Rehome & Rescue

The Winnipeg Humane Society for the Prevention of Cruelty to Animals

« Lorsque les membres de la communauté sont confrontés à une pénurie d'aliments pour animaux de compagnie, ils ont souvent peu d'options : choisir de ne pas se nourrir eux-mêmes plutôt que de laisser leur animal souffrir de la faim, ou abandonner leur animal, explique Christina Von Schindler, PDG de la Winnipeg Humane Society. La banque alimentaire pour animaux de compagnie de la Winnipeg Humane Society a pour objectif de faire en sorte que les gens n'aient jamais à prendre ces décisions déchirantes. Comme cette banque alimentaire dépend uniquement des dons, nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de PEDIGREE Foundation, qui nous aidera non seulement à nourrir davantage d'animaux dans notre communauté, mais aussi à garder les animaux de compagnie là où ils doivent être : auprès de leur famille aimante. »

Pour le cycle de subventions de 2025, PEDIGREE Foundation s'est concentrée sur le soutien aux programmes qui augmentent les taux d'adoption de chiens. Ces subventions continuent de soutenir les refuges pour animaux et les organismes de sauvetage au Canada dans la mise en œuvre de programmes de placement en famille d'accueil, de jumelage/comportement et d'adoption, de transport, de soutien aux communautés éloignées, ainsi que de programmes de protection.

Cette année, 110 000 dollars canadiens ont été attribués à travers 10 subventions pour le développement de programmes, qui ont été accordées à 10 refuges du Canada, ainsi que quatre subventions couvrant les frais d'adoption dans le cadre de l'événement Mars Global Adoption Weekend. De plus, cette année, l'accent a été mis sur le développement et le renforcement du soutien aux efforts déployés pour venir en aide aux sinistrés de partout au Canada, en particulier à la lumière de l'augmentation des saisons de feux de forêt, pour un montant total de 15 000 dollars canadiens. Dans le cadre des subventions venant en aide aux sinistrés, une subvention a été accordée à la Winnipeg Humane Society afin de fournir un soutien immédiat sur le terrain pour lutter contre les feux de forêt dans la communauté locale. Une subvention supplémentaire a été accordée en partenariat avec Humane Canada afin de soutenir les secours d'urgence en cas de catastrophe. Ce premier partenariat permettra d'apporter une aide plus rapide aux sinistrés, en privilégiant le soutien aux animaux domestiques dans le besoin.

Pour en savoir plus sur PEDIGREE Foundation et les bénéficiaires des subventions de 2025, ou pour faire un don afin d'aider à trouver des foyers accueillants pour les chiens dans le besoin, veuillez consulter le site www.pedigreefoundation.org/canada-fr/.

*PEDIGREE Foundation fonctionne de manière indépendante de Mars, et les subventions sont attribuées uniquement en fonction d'objectifs caritatifs.

À propos de PEDIGREE Foundation

Nous croyons que chaque chien mérite un foyer aimant et éternel. PEDIGREE Foundation est un organisme indépendant à but non lucratif (501(c)(3)) dont l'objectif consiste à mettre un terme à l'itinérance des animaux de compagnie. Près de 3,1 millions de chiens se retrouvent chaque année dans des refuges et près de la moitié d'entre eux ne trouvent jamais de foyer. La fondation a été créée en 2008 par Mars Petcare, fabricant des aliments pour chiens PEDIGREEMD, afin d'augmenter les taux d'adoption de chiens. Nous avons accordé plus de 6 400 subventions et plus de 15,3 millions USD aux refuges américains qui viennent en aide aux chiens dans le besoin. Depuis le lancement de notre programme canadien de subventions en 2022, nous avons versé 465 000 $ CA à des refuges locaux dans le besoin partout au Canada, dont 20 000 $ CA en aide aux sinistrés. Chez PEDIGREE Foundation, nous œuvrons pour qu'un jour tous les chiens soient en sécurité, soignés, bien nourris et aimés. Découvrez comment vous pouvez nous aider sur pedigreefoundation.org/canada-fr.

