PEDIGREE Foundation accorde 100 000 $ à des refuges pour animaux canadiens afin d'aider les chiens à trouver un foyer pour la vie

BOLTON, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - PEDIGREE Foundation annonce aujourd'hui les lauréats de ses programmes de subventions 2024 au Canada et aux États-Unis. Les programmes de subventions sont conçus pour appuyer les refuges d'animaux à travers l'Amérique du Nord en leur octroyant des fonds et des ressources indispensables pour accroître les taux d'adoption des chiens et les aider à trouver un foyer permanent. Au Canada, un financement de 100 000$ CA sera attribué à 10 refuges pour animaux, ce qui permettra de fournir des soins et du soutien à plus de 5 400 chiens dans le besoin.

Selon le State of Pet Homelessness Index, environ 39 000 chiens se retrouvent dans les refuges au Canada. Cette année, les subventions ont été accordées à 10 programmes de refuges au Canada et à 36 aux États-Unis, dans le but ultime d'aider les chiens dans le besoin à trouver des foyers bienveillants.

« Cette année, nous constatons que la durée du séjour continue de se prolonger pour de nombreux chiens dans les refuges à travers le pays, affirme Lisa Campbell, présidente du conseil d'administration de PEDIGREE Foundation. Nos subventions financent des programmes essentiels tels que le placement en famille d'accueil, la formation comportementale, le transport et les initiatives de protection qui contribuent à réduire la durée du séjour et à augmenter le nombre d'adoptions en général, permettant ainsi aux refuges de modifier leurs programmes afin d'aider un plus grand nombre de chiens sans abri au sein de leurs communautés. »

Depuis sa création en 2008, PEDIGREE Foundation a accordé plus de 14 millions de dollars et est venue en aide à près de 900 000 chiens par le biais de son programme de subventions annuel et d'initiatives de financement supplémentaires afin de consolider son soutien à la communauté de protection des animaux partout en Amérique du Nord.

Lauréats des subventions canadiennes de PEDIGREE Foundation pour l'année 2024

Northwest Territories Society for the Prevention of Cruelty to Animals

The Humane Society of Kitchener Waterloo & Stratford Perth

The Guelph Humane Society Incorporated

The Winnipeg Humane Society for the Prevention of Cruelty to Animals

The Nova Scotia Society for the Prevention of Cruelty

SPCA de Montréal

Victoria Humane Society

Oakville & Milton Humane Society

Cochrane & Area Humane Society

Animal Rescue Foundation (ARF) of Alberta

Les récipiendaires des subventions ont été sélectionnés en fonction des besoins et des retombées individuelles, y compris les contributions de leur organisme à la promotion de la propriété responsable des chiens et à l'augmentation du nombre d'adoptions.

Pour le cycle de subventions 2024, PEDIGREE Foundation s'est concentrée sur le soutien de quatre types de programmes qui augmentent les taux d'adoption des chiens, notamment :

Programmes de jumelage et de comportement qui accroissent la probabilité que les chiens provenant d'un refuge créent des liens avec leurs adoptants. Les activités visées pourraient inclure l'éducation et le dressage ou des programmes qui contribuent à trouver le meilleur jumelage pour les chiens et les meilleurs adoptants potentiels.

qui accroissent la probabilité que les chiens provenant d'un refuge créent des liens avec leurs adoptants. Les activités visées pourraient inclure l'éducation et le dressage ou des programmes qui contribuent à trouver le meilleur jumelage pour les chiens et les meilleurs adoptants potentiels. Programmes de transport qui facilitent le transport des chiens des régions où ils sont en surpopulation vers des régions où ils ont plus de possibilités d'être adoptés et/ou la mise en place de programmes de transport vers les familles d'accueil, ce qui permet d'augmenter le nombre de familles d'accueil qui viennent en aide aux refuges.

qui facilitent le transport des chiens des régions où ils sont en surpopulation vers des régions où ils ont plus de possibilités d'être adoptés et/ou la mise en place de programmes de transport vers les familles d'accueil, ce qui permet d'augmenter le nombre de familles d'accueil qui viennent en aide aux refuges. Soutien apporté aux communautés éloignées afin d'y offrir les soins médicaux requis, y compris des programmes de stérilisation/castration visant à réduire la surpopulation des chiens sans abris.

afin d'y offrir les soins médicaux requis, y compris des programmes de stérilisation/castration visant à réduire la surpopulation des chiens sans abris. Programmes de protection conçus pour fournir des ressources et des options aux personnes et à leurs animaux de compagnie, afin de contribuer à garantir qu'ils peuvent rester ensemble.

« Cette subvention nous aidera énormément à poursuivre notre mission, qui consiste à garder les maîtres et les animaux de compagnie ensemble, explique Kathryn Ladano, agente principale de développement à la Humane Society of Kitchener Waterloo and Stratford Perth. Elle permettra de soutenir des programmes tels que Pet Pantry, qui fournit gratuitement des aliments pour animaux de compagnie aux personnes dans le besoin, Veterinary Outreach, qui offrent gratuitement des soins vétérinaires aux personnes dans le besoin, et des bourses de dressage de chiens, qui réduiront le nombre de chiens renvoyés dans nos centres en raison de problèmes de comportement. Notre objectif est de confier les animaux de compagnie à des foyers bienveillants, et le soutien de PEDIGREE Foundation nous aidera certainement à y parvenir! »

En 2023, PEDIGREE Foundation est venue en aide à 4 832 chiens au Canada, grâce à des subventions d'un montant total de 120 000 $ CA accordées à des organismes canadiens, notamment dans le cadre de la prestation d'aide aux sinistrés.

PEDIGREE Foundation continue d'exercer un impact considérable sur les animaux de compagnie au Canada. Cependant, cet impact est encore plus marqué lorsque l'on découvre qui sont les bénéficiaires de ces initiatives. Ce sont des animaux comme Bowser (photo ci-dessus), un chien croisé de race âgé de 2 ans qui adore se faire flatter, qui tirent parti de ces programmes et qui trouvent la famille de leurs rêves. Bowser est actuellement proposé à l'adoption à la Kitchener Humane Society.

Pour en savoir plus sur les lauréats de la subvention 2024 et sur la manière dont ils utilisent leur financement pour aider à éliminer l'itinérance des animaux de compagnie, et pour en apprendre davantage sur la manière de contribuer à la cause de PEDIGREE Foundation, veuillez visiter www.pedigreefoundation.org/canada-fr

À propos de PEDIGREE Foundation

Nous croyons que chaque chien mérite un foyer aimant et éternel. PEDIGREE Foundation est un organisme indépendant à but non lucratif (501(c)(3)) dont l'objectif consiste à mettre un terme à l'itinérance des animaux de compagnie. Près de 3,1 millions de chiens se retrouvent chaque année dans des refuges et près de la moitié d'entre eux ne trouvent jamais de foyer. La fondation a été créée en 2008 par Mars Petcare, fabricant des aliments pour chiens PEDIGREEMD, afin d'augmenter les taux d'adoption de chiens. Nous avons accordé plus de 6 300 subventions et plus de 14 millions de dollars aux refuges américains qui viennent en aide aux chiens dans le besoin. Depuis le lancement de notre programme canadien de subventions en 2022, nous avons versé 345 000 $ CA à des refuges locaux dans le besoin partout au Canada, dont 20 000 $ CA en aide aux sinistrés. Chez PEDIGREE Foundation, nous œuvrons pour qu'un jour tous les chiens soient en sécurité, soignés, bien nourris et aimés. Découvrez comment vous pouvez nous aider sur pedigreefoundation.org/canada-fr

