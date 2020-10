Les participants à l'événement ont répondu à l'appel malgré le climat d'incertitude actuel.

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants est heureuse d'annoncer que l'édition spéciale 2020 de Pédalez pour les enfants a recueilli 225 891 $ pour les jeunes patients du Children et leurs parents, qui ont plus que jamais besoin de soutien. Malgré les nombreux défis posés par la COVID-19, les membres du comité organisateur, les participants et les donateurs ont collaboré activement pour assurer le succès de cet événement phare de la Fondation.

Une année pas comme les autres !

Les 17 équipes participantes -- pour la plupart, du secteur privé -- qui n'ont pu sillonner les rues du centre-ville de Montréal à vélo comme le veut la tradition, ont célébré leurs efforts de collecte de fonds en toute sécurité, lors d'un rassemblement virtuel le samedi 26 septembre dernier. Les coprésidents de l'événement, Rudy Azoulay et Eddy Farrace, ont exprimé leur reconnaissance : « À défaut de pouvoir réaliser des activités de consolidation d'équipe au sein de leur entreprise, plus de 360 participants ont fait preuve d'un dévouement inspirant cette année », a déclaré M. Farrace. « En cette période sans précédent, la somme de 225 891 $ qui a été amassée pour appuyer le Fonds pour la santé des enfants est d'autant plus remarquable », a ajouté M. Azoulay.

Dédié au financement des besoins les plus urgents de l'Hôpital, le Fonds pour la santé des enfants du Children permet à nos experts médicaux d'offrir des soins essentiels à d'innombrables jeunes patients qui en ont désespérément besoin, aujourd'hui et au-delà de la crise. « Le soutien des participants envers nos patients et leur famille est inestimable, surtout en ce moment. Il est réconfortant de pouvoir compter sur la générosité d'une communauté entière et de nos précieux donateurs pour aider le Children à Panser autrement », a déclaré Renée Vézina, présidente de la Fondation du Children.

Plus que jamais, les dons amassés feront toute la différence pour les enfants malades, comme Daniel, le porte-parole de l'événement. Lorsque Daniel est né, ses parents ont découvert avec inquiétude qu'il était sourd. À l'âge de trois ans, le garçon a entamé le processus d'implantation chirurgicale d'une prothèse auditive à ancrage osseux (BAHA), une procédure qui aura nécessité quatre interventions chirurgicales au Children. « La prothèse m'a permis d'entendre comme tout le monde, a expliqué Daniel. Et tout cela grâce à des personnes généreuses comme les participants de Pédalez pour les enfants. »

Les équipes

Au cours des 29 dernières années, Pédalez pour les enfants a réuni des centaines de milliers de personnes, et des centaines d'entreprises et de groupes communautaires pour amasser plus de 13 M$ pour les enfants malades. Nous remercions du fond du cœur les équipes participantes de cette année : AppDirect, Banque Scotia, Colliers International, Cossette, Deloitte, Gestion de patrimoine TD, Groupe Paysafe, Jarislowsky Fraser, Jean Fortin & Associés, Morgan Stanley, Osler, La randonnée de Daniel, La randonnée de Harrison, Rio Tinto, Robinson Sheppard Shapiro, Tecsys Inc., Vacances Air Canada.

Le comité organisateur

Année après année, l'engagement des membres organisateurs, essentiel à la réussite de Pédalez pour les enfants, est une source d'inspiration pour la Fondation du Children. Face à cette conjoncture exceptionnelle, nous leur sommes particulièrement reconnaissants. Pour leur travail sans relâche, nous remercions les membres du comité: Eddy Farrace, Rudy Azoulay, Michael Conway, Paul Normandin, John Lukca, Anthony Pepper, Michel Théroux, Johanne Sabourin et Suzanne Eissa.

À PROPOS DE PÉDALEZ POUR LES ENFANTS

Pédalez pour les enfants a commencé en 1992 lorsque Sylvie Lalumière et Michael Conway ont décidé de recueillir des fonds à la mémoire de leur fille Meagan, qui avait été traitée à l'Hôpital de Montréal pour enfants. 29 ans plus tard, près de 300 000 cyclistes et 200 équipes participantes ont contribué à sauver des vies. Leur soutien est essentiel à l'amélioration des soins pédiatriques et à l'innovation de plusieurs centres de traitement, y compris le Centre de réveil, le Centre de ressources pour les patients et leur famille, le Département de psychiatrie, la Clinique de médecine de l'adolescence et l'Unité de chirurgie cranio-faciale et des fissures palatines. Pour plus de renseignements, consultez la page Pédalez pour les enfants

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. La Fondation du Children a lancé la plus grande campagne de financement pédiatrique de l'histoire du Québec, qui a pour objectif d'amasser 200 M$, afin de propulser des projets innovants, qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, www.fondationduchildren.com.

