Pêche interdite dans un tronçon de la rivière à Mars

SAGUENAY, QC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en collaboration avec Contact Nature, annonce que la pêche est interdite dans un tronçon de la rivière à Mars.

Ainsi, la fermeture de la pêche est devancée pour toutes les espèces dans la rivière à Mars, de son embouchure jusqu'à la limite supérieure du secteur de pêche no 2, depuis le 16 septembre 2019, soit le jour de la fermeture de la pêche au saumon.

Cette année, dans la rivière à Mars, le nombre de reproducteurs de truite de mer est à la baisse et est insuffisant pour permettre davantage de récolte.

Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le bureau régional de la Direction de la gestion de la faune du Saguenay-Lac-Saint-Jean au 418 695-8125.

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage au 1 800 463-2191. Ce service est gratuit et confidentiel.

