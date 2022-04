Pêche dans les Laurentides - MODIFICATION DE LA LIMITE DE PRISE ET DE POSSESSION DE OUANANICHES AU GRAND LAC NOMININGUE

MONT TREMBLANT, QC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe les adeptes de la pêche à la ouananiche qu'à compter du 22 avril 2022, la limite de prise et de possession au Grand lac Nominingue, situé dans la zone de pêche 10, passera de 3 à 1 ouananiche par pêcheur.

Cette modification réglementaire a pour but de maintenir la population de cette espèce à la suite des aménagements fauniques. Afin de restaurer la population et d'augmenter l'offre de pêche, des ensemencements en ouananiches ont été réalisés entre 2014 et 2020 dans le ruisseau Jourdain.

Rappelons que la possession du touladi est interdite dans le Grand lac Nominingue (limite de prise et de possession de 0 maintenue) et que les dorés jaunes plus petits que 37 cm et plus grands que 53 cm doivent être remis à l'eau immédiatement en évitant de les blesser inutilement.

Il est recommandé aux pêcheurs et pêcheuses de se familiariser avec les saines pratiques de la remise à l'eau du poisson et les limites de longueur en visitant le site Web du Ministère. Ceux et celles souhaitant pratiquer la pêche doivent se procurer un permis de pêche et se familiariser avec les règles en consultant la réglementation.

L'utilisation de l'hameçon circulaire est particulièrement recommandée pour décrocher plus facilement le poisson. De plus, la pêche en profondeur en période estivale est peu recommandée pour les salmonidés.

Les citoyennes et citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au 1 800 463-2191, par Internet ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L'information demeure confidentielle.

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Caroline Bujold, Direction des communications, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, [email protected]