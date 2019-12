Pêche d'hiver en Outaouais - Ouverture du lac Ambroise du 20 décembre 2019 au 31 mars 2020

GATINEAU, QC, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, du 20 décembre 2019 au 31 mars 2020, la pêche sportive d'hiver à l'omble de fontaine et aux truites sur le lac Ambroise, situé dans la municipalité de Déléage, dans la zone de pêche 10. Ces espèces pourront être pêchées en plus de celles pour lesquelles la pêche est déjà permise l'hiver.

Rappelons que la pêche aux touladis, ouananiches, esturgeons et maskinongés est interdite l'hiver dans ce lac. Les espèces capturées accidentellement devront être immédiatement remises à l'eau en ayant soin de les blesser le moins possible. Il est recommandé aux pêcheurs de se familiariser avec les saines pratiques de la remise à l'eau du poisson. Les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation concernant la pêche.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant confidentiellement tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet en remplissant le formulaire de signalement ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

