Pêche d'hiver dans les Laurentides - Ouverture du lac Tapani les 7 et 8 mars 2020

TREMBLANT, QC, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les amateurs de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer la pêche sportive d'hiver les 7 et 8 mars 2020 sur le lac Tapani qui est situé à Sainte-Anne-du-Lac dans la zone de pêche 11. Exceptionnellement, durant ces journées où aura lieu un tournoi de pêche, il sera entre autres permis de pêcher la perchaude, le grand brochet et l'achigan à petite bouche. Toutefois, il ne sera pas permis de pêcher les truites, les ombles, le touladi, l'esturgeon et le doré jaune.

En cas de captures accidentelles de truite, d'omble, de touladi, d'esturgeon ou de doré jaune, ces poissons devront être immédiatement remis à l'eau en ayant soin de les blesser le moins possible. Il est recommandé aux pêcheurs de se familiariser avec les saines pratiques de la remise à l'eau du poisson. Les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation concernant la pêche.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant confidentiellement tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet ou au bureau de la protection de la faune le plus près. Ils peuvent également le faire en remplissant le Formulaire de signalement de SOS Braconnage.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Caroline Bujold

Direction des communications

Tél. : 819 246-4827, poste 283

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/