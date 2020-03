Pêche aux ombles en 2020 - Nouvelles modalités de pêche aux ombles dans une partie de la zone 21 située au sud de la Gaspésie

CAPLAN, QC, le 17 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs tient à informer la population que la pêche sportive aux ombles, groupe d'espèces qui inclut l'omble de fontaine et l'omble chevalier, sera désormais interdite en période hivernale dans les eaux de la zone de pêche 21 comprises entre le côté aval du pont de Campbellton, incluant les eaux de la baie des Chaleurs et les eaux du golfe du Saint-Laurent, et une droite reliant l'extrémité ouest du cap Gaspé littoral (48°44'52'' N., 64°09'42'' O.) et la limite de la zone 21 située dans le golfe du Saint-Laurent à 48°13'14'' N., 63°47'29'' O. Cette fermeture prendra effet dès le 1er avril 2020. La saison de pêche aux ombles débutera dorénavant le 15 avril et s'étendra jusqu'au 31 octobre de chaque année.

Les ombles qui fréquentent ces eaux sont communément appelés truites de mer. Ils sont en fait des ombles anadromes, c'est-à-dire qui se reproduisent en rivière après un ou plusieurs séjours à s'alimenter en estuaire et en mer. Ces incursions en milieux marins leur permettent d'atteindre des tailles appréciables, qui en font des poissons prisés par les pêcheurs sportifs.

Au cours des dernières années, les indicateurs suivis par le Ministère montrent une diminution de l'abondance de l'omble de fontaine anadrome dans la région de la Baie-des-Chaleurs. En protégeant les géniteurs pendant une période où ils sont particulièrement vulnérables, cette modification protège également la ressource et la pérennité de l'activité de pêche.

Cette modification règlementaire est complémentaire à celles déjà annoncées dans le cadre du Plan de gestion de l'omble de fontaine au Québec 2020-2028. Vous pouvez consulter ici tous les détails de la réglementation qui s'applique à la zone 21 et à chacune des rivières qui s'y déversent, y compris les dates et les engins de pêche permis pour un secteur ou un cours d'eau en particulier.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet ou au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

