Pêche au crabe des neiges - Joël Arseneau presse le fédéral d'ouvrir la saison plus tôt

Le défi posé par les mesures liées à la protection de la baleine noire est grand pour les pêcheurs de crabe des neiges. « Ces mesures causent des maux de tête aux pêcheurs depuis assez longtemps. Nous devons trouver des mesures qui vont à la fois permettre de protéger les baleines noires et permettre aux pêcheurs de récolter la ressource », souligne l'élu dans une lettre adressée à la ministre fédérale des Pêches et Océans, Joyce Murray.

L'ouverture de la pêche dès que le couvert de glace dans le golfe du Saint-Laurent le permet est réclamée depuis des années par les flottilles du Québec. « C'est une demande que j'ai toujours appuyée sans réserve. Nous avions ouï-dire que votre ministère a évoqué cette hypothèse ces dernières semaines auprès de certains intervenants de l'industrie et nous vous encourageons à aller enfin de l'avant », ajoute M. Arseneau.

EN BREF

Le porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de pêcheries enjoint le gouvernement fédéral à revoir la date d'ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges;

Joël Arseneau estime qu'une ouverture hâtive permettra de protéger à la fois les baleines noires et l'industrie québécois e de la pêche au crabe;

L'élu a adressé une lettre à la ministre fédérale des Pêches et Océans pour faire valoir ses arguments.

Par ailleurs, le représentant des Îles-de-la-Madeleine souhaite qu'Ottawa soit plus proactif et rigoureux dans ses suivis. « À l'heure actuelle, il semble que le couvert de glace permette déjà l'ouverture de la saison dans un vaste secteur du sud du golfe. Or, plusieurs pêcheurs attendent toujours le coup de départ, semble-t-il, seulement pour éviter de pénaliser les pêcheurs de secteurs toujours couverts par la glace. Ne serait-il pas possible de formaliser la pratique permettant aux pêcheurs de sortir si leur secteur est libre de glace? », se demande l'élu.

Joël Arseneau rappelle que l'industrie de la pêche au crabe des neiges est importante au Québec. « Plus de 830 travailleurs et travailleuses d'ici dépendent de cette industrie. On doit s'assurer de soutenir les personnes qui travaillent dans ce secteur », conclut-il.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

