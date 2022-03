Pêche à la ouananiche sur le lac Saint-Jean - MODIFICATIONS DES RÈGLES DE PÊCHE DANS L'AIRE FAUNIQUE COMMUNAUTAIRE (AFC) DU LAC SAINT-JEAN

SAGUENAY, QC , le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce des modifications des règles de pêche dans l'AFC du lac Saint-Jean, pour des motifs d'ordre biologique et de simplification réglementaire. Toutes ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2022.

La pêche à la ouananiche commencera à date fixe le 15 mai dans les rivières et les lacs suivants :

Le lac Saint-Jean - les eaux entourées par les routes 169, 170 et 373, à l'exception de la partie de la rivière Mistassini comprise entre le pont de la route 169 et l'extrémité en aval de la plus grande des deux îles situées immédiatement en aval de ce pont (île Lepage) et des parties des rivières Grande Décharge et Petite Décharge comprises entre les ponts de la route 169 et le barrage de L'Isle-Maligne et jusqu'aux structures de rétention du lac Saint-Jean;

de la partie de la rivière Mistassini comprise entre le pont de la route 169 et l'extrémité en aval de la plus grande des deux îles situées immédiatement en aval de ce pont (île Lepage) et des parties des rivières Grande Décharge et Petite Décharge comprises entre les ponts de la route 169 et le barrage de L'Isle-Maligne et jusqu'aux structures de rétention du lac Saint-Jean; Le lac à Jim ;

; La rivière Ouiatchouan - entre le pont de la route 169 et l'extrémité en aval du premier rapide (48º 35′ N., 72º 05′ O.).

En ce qui concerne les autres secteurs de l'AFC du lac Saint-Jean, la pêche à la ouananiche, aux dorés et aux autres espèces commencera le 1er juin. Cette modification a pour but de protéger les géniteurs de doré jaune. Depuis quelques années, il est fréquent d'observer un chevauchement entre la période de reproduction et le début de la pêche sportive. Repousser le début de la pêche sportive au doré jaune assurera une reproduction optimale.

Des modifications sont aussi apportées aux dates de fermeture de la pêche dans l'AFC. La pêche à la ouananiche se terminera à date fixe le 15 septembre, sauf pour la pêche à la mouche dans certains secteurs des rivières Ashuapmushuan, du Cran, aux Saumons et Métabetchouane qui demeure le 30 septembre. La pêche aux dorés et aux autres espèces se terminera le 30 septembre, sauf dans des secteurs des rivières Micosas et aux Saumons et de la Petite rivière Péribonka. Cette prolongation de la période de pêche d'environ deux semaines permettra de conserver le même nombre de jours de pêche que les années précédentes dans ces eaux.

La limite quotidienne de prise est modifiée et passe à deux ouananiches dans l'AFC. La diminution de la limite de prise s'appliquera dans toutes les eaux de l'AFC, à l'exception d'un secteur de pêche à la mouche de la rivière Métabetchouane où la limite de prise sera d'une seule ouananiche.

Cette diminution de la limite de prise s'impose parce qu'en 2021, la ouananiche a entamé la phase descendante de son cycle d'abondance habituel. Le Ministère adapte l'encadrement de la pêche pour maintenir le nombre de reproducteurs à l'intérieur de cibles de gestion des reproducteurs. À long terme, cette gestion a pour but de diminuer l'amplitude des creux dans le cycle d'abondance de l'éperlan et, par le fait même, dans ceux de la ouananiche.

Les adeptes de la pêche sont invités à consulter le www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/ afin de connaître l'ensemble des règlements qui s'appliquent à l'activité de pêche.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

www.facebook.com/ForetsFauneParcs

twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Valérie Ouellet

Conseillère en communication régionale

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

[email protected]

418 695-8125, p. 233

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs