PEC Construction Management sélectionnée à titre de représentant du propriétaire pour deux grands projets éoliens au Québec

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - PEC Construction Management ("PEC"), une firme spécialisée en gestion de construction et en gestion de projet dans le secteur des énergies renouvelables à grande échelle, a été sélectionnée par EDF power solutions North America (opérant au Québec sous le nom d'EDF solutions électriques) afin de fournir des services de représentant du propriétaire sur site pour deux importants projets éoliens au Québec : le projet éolien de la Madawaska et le projet éolien de la Forêt Domaniale.

Opérant au Québec sous le nom de PEC Gestion de la construction Inc., PEC assurera une supervision sur site pour les deux projets, en mettant l'accent sur le suivi de l'exécution de l'EPC, l'atténuation des risques et le respect des normes de sécurité et de qualité.

« Être sélectionnés pour soutenir à la fois les projets de la Madawaska et de la Forêt Domaniale représente une étape importante dans notre relation de longue date avec EDF power solutions, qui remonte à plus de dix ans », a déclaré Eddie Pease, fondateur et président de PEC. « Nous sommes fiers de contribuer aux initiatives d'énergie propre du Québec en offrant une supervision rigoureuse et axée sur le terrain, qui protège les intérêts de nos clients et favorise la réussite des projets. »

Le parc éolien de la Madawaska (Parc éolien de la Madawaska S.E.C.), situé dans la MRC du Témiscouata dans la région du Bas-Saint-Laurent, comprendra 45 éoliennes Vestas V162-6.0/6.2 MW pour une capacité installée totale de 270 MW. Le projet comprend également des routes d'accès, un poste électrique raccordé au réseau d'Hydro-Québec ainsi qu'un réseau collecteur souterrain.

PEC participera également au projet éolien de la Forêt Domaniale, un développement de 180 MW dont la mise en service est prévue en 2027. Le projet comprendra 30 éoliennes et est situé sur des terres publiques et privées dans les municipalités de Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patton, dans la MRC de Montmagny.

PEC continue de développer son équipe de direction basée au Québec ainsi que ses partenariats régionaux, en mettant fortement l'accent sur l'embauche locale et le développement de la main-d'œuvre afin de soutenir les grands projets d'infrastructures en énergie renouvelable à travers la province.

À propos de PEC Construction Management

Fondée en 2016, PEC Construction Management est une firme nord-américaine spécialisée en CM/PM offrant des services de représentant du propriétaire pour des projets éoliens, solaires, de stockage d'énergie par batteries et de transport d'énergie à grande échelle. Forte de décennies d'expérience terrain combinée, PEC accompagne les propriétaires de projets dans la réalisation d'infrastructures complexes de façon sécuritaire, dans les délais et selon les plus hauts standards de qualité.

Site web: www.pec-cm.com

SOURCE PEC Construction Management

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