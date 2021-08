MONTRÉAL, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir 100 % des actions émises et en circulation de Cubeler Inc. (« Cubeler »).

Cubeler (https://www.cubeler.com/) est une société d'analyse de données et d'intelligence artificielle située à Montréal. La société a développé et détient les droits commerciaux mondiaux sur la technologie au cœur du Business Hub de Peak. Grâce à son écosystème de développement d'affaires, Cubeler fournit à ses membres des offres de financement et de crédit de banques et d'autres établissements de crédit, la possibilité de se connecter et de réseauter avec d'autres propriétaires d'entreprise, des rapports d'étude de marché sur divers secteurs et des opportunités de faire de la publicité pour leurs produits et services, le tout gratuitement. Cubeler utilise les données collectées dans l'ensemble de son écosystème pour développer et commercialiser une série d'applications basées sur l'analyse de données et l'intelligence artificielle.

« Cette acquisition est sans aucun doute la transaction la plus importante de l'histoire de notre Société », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « Cela nous donne non seulement une autonomie complète sur la technologie qui sert à générer 90 % de nos revenus, mais nous permet aussi de commencer la prochaine phase de notre vision pour le Business Hub, qui est de créer un écosystème mondial d'entreprises et institutions financières où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour permettre de faire des affaires de manières plus efficace. Bien que Cubeler n'ait pas officiellement lancé son écosystème au Canada, il existe déjà des PME d'un large éventail d'industries et de toutes les provinces, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, préenregistrées sur la plateforme. Notre objectif est de prendre des éléments de nos opérations en Chine, tels que notre capacité à contrôler les flux de fonds pour aider nos membres à être payés plus rapidement, et d'intégrer ce modèle opérationnel au sein de l'écosystème de Cubeler pour créer un Business Hub nord-américain qui offre aux membres le meilleur des deux mondes lorsque nous lancerons officiellement nos opérations en Amérique du Nord plus tard cette année. Nous prévoyons également d'emprunter et de mettre en œuvre des éléments de l'écosystème actuel de Cubeler, tels que les opportunités de réseautage et de publicité, à notre Business Hub en Chine, qui compte déjà des milliers de membres, afin de générer de nouvelles sources de revenus à partir de nos opérations chinoises. Encore une fois, la vision est de reproduire à terme le concept du Business Hub dans d'autres parties du monde et de permettre à tous les membres d'un réseau mondial d'entreprises de se connecter les uns aux autres et d'enlever, dans la mesure du possible, toutes les barrières géographiques et de permettre aux PME de tirer parti de l'intelligence artificielle et du Business Hub pour faire des affaires à l'échelle mondiale », a conclu M. Joseph.

Étant donné que l'acquisition de Cubeler et l'expansion en Amérique du Nord devraient avoir un impact significatif sur ses revenus futurs, Peak révisera les prévisions de revenus qu'elle a publiées le 20 juillet 2021 immédiatement après la clôture de la transaction.

Peak ferra l'acquisition de 100% des actions émises et en circulation de Cubeler auprès des actionnaires de Cubeler en échange de 1 000 000 $ en espèces et de 11 133 326 actions ordinaires de Peak, ce qui représentera environ 10% des actions ordinaires émises et en circulation de Peak sur une base entièrement diluée après la clôture de la transaction (l'« Acquisition »). Les actions ordinaires de Peak reçues par les actionnaires de Cubeler seront initialement restreintes pour une période de quatre mois, après quoi 50% des actions seront libérés et les 50% restants seront libérés sur une période de deux ans à la date anniversaire de l'Acquisition. L'Acquisition devrait être conclue au plus tard le 30 septembre 2021, dans l'attente d'une attestation d'équité d'un tiers indépendant.

L'Acquisition devrait constituer une « opération entre apparentés », telle que définie au sens de l'Instrument multilatéral 61-101 sur la protection des détenteurs de titres minoritaires dans les transactions spéciales (« MI 61-101 »), comme Johnson Joseph, PDG et administrateur de Peak ; Liang Qiu, administrateur de Peak ; Jean Landreville, chef des opérations financières de Peak ; Charles-André Tessier, administrateur de Peak ; et Mark Dumas, admistrateur de Peak (collectivement les « parties liées »), sont tous actionnaires de Cubeler. L'Acquisition sera exemptée (i) des exigences d'évaluation formelle de la section 5.4 du MI 61-101 en vertu de la sous-section 5.5(a) du MI 61-101, et (ii) des exigences d'approbation des actionnaires minoritaires de la section 5.6 du MI 61 -101 en vertu du paragraphe 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 sur la base que la juste valeur marchande de la contrepartie à recevoir par les parties liées ne doit pas dépasser un montant égal à 25 % de la capitalisation boursière de Peak.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec : CHF Capital Markets MZ Group - MZ North America Peak Fintech Group Cathy Hume, Chef de la direction Mark Schwalenberg, CFA Barry Ellison, Directeur de marketing et des communications 416-868-1079 poste : 251 1-312-261-6430 514-340-7775 poste : 521 [email protected] [email protected] [email protected]

Connectez avec le Groupe Peak Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

SOURCE Peak Fintech Group Inc.

Liens connexes

http://peakfintechgroup.com/