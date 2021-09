MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (NASDAQ: TNT) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui avoir retiré volontairement son formulaire 40-F (déclaration d'inscription) déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») alors qu'elle travaille à se conformer aux récentes directives de divulgation fournies par la SEC pour les sociétés basées en Chine ou avec la majorité de leurs opérations en Chine (les « Directives »).

Sans un formulaire 40-F en vigueur déposé auprès de la SEC pour enregistrer les actions ordinaires de la Société en vertu de l'article 12 (b) de la Securities Exchange Act de 1934 (la « Exchange Act »), les actions ordinaires de la Société ne seront plus cotées sur le Nasdaq Capital Market (le « NASDAQ ») immédiatement avant l'ouverture du marché le jeudi 30 septembre 2021.

La demande d'inscription de Peak au NASDAQ a été faite dans le cadre du Multijurisdictional Disclosure System (le « MJDS »), qui a été adopté conjointement par la SEC et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le MJDS vise à permettre aux entreprises des deux côtés de la frontière de coter plus facilement leurs titres respectifs sur les bourses des deux pays. La SEC note que le MJDS permet aux sociétés canadiennes admissibles d'enregistrer leurs titres et de remplir leurs exigences de déclaration continue au moyen de documents préparés conformément aux exigences canadiennes et examinés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. La Société coopère avec la SEC et prévoit de soumettre un formulaire 40-F modifié qui met en évidence les préoccupations référencées dans les Directives dès que possible.

Peak tiendra le NASDAQ informé de ses progrès avec le formulaire 40-F modifié, que Peak espère mènera à ce qu'un formulaire 40-F révisé soit déclaré en vigueur par la SEC sur une base accélérée afin que les actions ordinaires de la Société soient cotées sur le NASDAQ dès que possible.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec : CHF Capital Markets MZ Group - MZ North America Peak Fintech Group Cathy Hume, Chef de la direction Mark Schwalenberg, CFA Barry Ellison, Directeur de marketing et des communications 416-868-1079 poste : 251 1-312-261-6430 514-340-7775 poste : 521 [email protected] [email protected] [email protected]

Connectez avec le Groupe Peak Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Fintech

YouTube: Peak Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

SOURCE Peak Fintech Group Inc.

Liens connexes

http://peakfintechgroup.com/