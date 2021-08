MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses faits saillants d'exploitation pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2021. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Peak a enregistré un chiffre d'affaires de 30 649 179 $ pour le deuxième trimestre et les tout premiers bénéfices de la Société avec un bénéfice net de 296 071 $, alors que les coûts relatifs à fournir les services de la Société continuent de baisser.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre:

Revenu total de 30 649 179 $





BAIIA de 1 237 199 $





Bénéficenet de 296 071 $

Résumé de l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires, du BAIIA et du bénéfice net



T2 2021 T1 2021 T4 2020 T3 2020 Revenus 30 649 179$ 14 239 776$ 16 368 779$ 15 116 369$ Dépenses1 29 411 980$ 14 118 039$ 18 795 585$ 15 443 931$ BAIIA2 1 237 199$ 121 737$ (2 426 805$) (327 562$) Bénéfice net (Perte) 296 071$ (389 702$) (3 200 496$) (968 412$)





1 Dépenses avant charges financières, impôt et dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. 2 Le BAIIDA est égal au résultat net avant charges financières, impôts, dépréciation, amortissement et dépréciation des actifs incorporels, perte à l'extinction de la dette, gain sur achat à bas prix et amortissement. Le BAIIA est présenté comme une mesure complémentaire au résultat net visant à aider les lecteurs à déterminer la capacité de la société à générer des flux de trésorerie d'exploitation et à acquitter les charges financières. Il est aussi largement utilisé à des fins d'évaluation d'entreprise. Cette mesure n'a pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés.

Faits saillants de l'exploitation du deuxième trimestre:

Intégration au réseau China UnionPay





Création des premiers comptes bancaires virtuels sur Business Hub et premières transactions de transfert de fonds et de traitement des paiements





Première participation au « 618 Shopping Festival » avec les détaillants et fournisseurs de JD.com, avec 789 transactions financées d'une valeur totale d'environ 200 000 000 $





Ouverture de nouveaux bureaux à Pékin et Guangzhou





Création de la nouvelle filiale Zhejiang Xinjiupin Clean Tech - Oil & Gas Management Ltd. pour permettre à la Société de fournir des services liés à la vente et à la distribution de produits pétroliers et gaziers et de produits de technologies propres via le Business Hub





Création de la nouvelle filiale Xinxiang (services d'assurance) Technologies Ltd. pour permettre à la Société de fournir des services liés à la vente et à la distribution de produits d'assurance de biens et de responsabilité en Chine via le Business Hub

À propos du résumé des résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre

La croissance du deuxième trimestre a été alimentée par les initiatives de développement commercial qui ont commencé au quatrième trimestre de 2020 et se sont poursuivies au premier trimestre de 2021, notamment le partenariat de Peak avec Rongbang Technology Ltd. et l'arrivée de grands distributeurs nationaux au Business Hub de Peak. Les programmes de financement des détaillants et des distributeurs de la Société, la capacité du Business Hub à tirer parti du réseau de China UnionPay pour fournir des services de transfert de fonds et de traitement de paiements, et l'impact de la plateforme Gold River sur la réduction des coûts liés aux services de chaîne d'approvisionnement de la Société, ont combiné pour amener Peak à être rentable pour la première fois de l'histoire de l'entreprise.

En résumé, la Société a généré des revenus de 30 649 179 $ pour la période de trois mois et de 44 888 955 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2021, comparativement à 7 263 504 $ pour la période de trois mois et de 11 212 899 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2020.

Les dépenses totales avant impôts pour le trimestre étaient de 29 411 980 $, comparativement à 7 578 644 $ pour la même période en 2020. Le bénéfice net pour le 2e trimestre était de 296 071$ comparativement à une perte nette de 538 903 $ pour la même période de 2020.

Peak a maintenu ses prévisions pour 2021 à 104 M$ de chiffre d'affaires, 12,5 M$ de BAIIA et 5,6 M$ de bénéfice net pour le moment. Cependant, la Société prévoit de réviser ses prévisions, tel qu'indiqué précédemment, à la suite de la clôture de son acquisition de Cubeler Inc. présentement en cours.

Les détails des résultats financiers de la Société pour le deuxième trimestre de 2021 se retrouvent dans les « Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis (MD&A) » pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2021, et 2020, disponibles sur www.sedar.com.

Peak organisera un webinaire pour les investisseurs le lundi 30 août à 14h00 HE, où le PDG Johnson Joseph et le chef des opérations financière Jean Landreville discuteront des résultats financiers du deuxième trimestre 2021. L'inscription à l'événement est disponible à l'adresse suivante : https://tinyurl.com/pkkq22021.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com.

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

