MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui avoir lancé une nouvelle plateforme pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie de l'acier en Chine par l'entremise de son écosystème Cubeler Business Hub.

La plateforme récemment lancée nommée Link-Steel (http://www.link-steel.net/) permet aux participants de l'industrie sidérurgique d'acheter et de vendre une grande variété de produits sidérurgiques et d'obtenir des services à valeur ajoutée liés à leurs transactions tels que le financement, le transport, l'entreposage, le transfert de fonds et le règlement des paiements. Tout comme la plateforme Gold River (https://www.goldriverb2b.com/) est la porte d'entrée du Business Hub pour la plupart des détaillants et distributeurs de produits de l'écosystème, la plateforme Link-Steel sera désormais commercialisée comme la porte d'entrée du Business Hub pour l'industrie de l'acier du pays.

Selon Le World Steel Association (https://www.worldsteel.org/), la Chine était à nouveau de loin le plus grand producteur d'acier au monde en 2020 avec 1 053 Mt. d'une valeur approximative de 4,7 billions de RMB (environ 907,0 milliards de dollars canadiens), soit 56,5 % de la production mondiale. La Chine exporte moins de 10% de l'acier qu'elle produit, ce qui signifie que la majeure partie de cet acier est achetée et vendue dans le pays. L'acier n'est pas seulement utilisé dans la construction et les grands projets d'infrastructure, mais aussi dans la fabrication de produits allant des couteaux de cuisine aux appareils ménagers en passant par les automobiles et tout le reste, faisant de l'acier l'un des produits les plus transigés dans le pays. En décembre 2020, Peak a annoncé que Xingcheng Special Steel Works Ltd. (« XSSW »), le deuxième plus grand fournisseur chinois de produits en acier spécialisé, avait rejoint son écosystème Business Hub en tant que fournisseur certifié. Cela signifiait que les bons de commandes passées auprès de XSSW via le Business Hub étaient désormais éligibles pour être financées. Depuis lors, un total de près de 1 000 clients de XSSW et commerçants d'acier ont rejoint l'écosystème, incitant Peak à développer et à lancer la plateforme Link-Steel pour mieux répondre à leurs besoins.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec :



CHF Capital Markets MZ Group - MZ North America Peak Fintech Group Cathy Hume, Chef de la direction Mark Schwalenberg, CFA Barry Ellison, Directeur de

marketing et des communications 416-868-1079 poste : 251 1-312-261-6430 514-340-7775 poste : 521 [email protected] [email protected] [email protected]

