MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition officielle de la société d'analyse et d'IA Cubeler Inc. (« Cubeler »).

Cubeler (https://www.cubeler.com/) est le développeur et propriétaire de la technologie qui alimente le Business Hub de Peak. Peak avait annoncé son intention d'acquérir Cubeler le 16 août 2021 dans l'attente d'une vérification diligente satisfaisante, d'un rapport sur la valeur de Cubeler et d'un avis d'un tiers indépendant quant à l'équité de l'acquisition proposée. Peak a le plaisir d'annoncer qu'elle a maintenant acquis 100% des actions émises et en circulation de Cubeler détenues par les actionnaires de Cubeler en échange de 1 000 000 $ en espèces et de 11 133 012 actions ordinaires de Peak (l'« Acquisition »). Aux termes de l'Acquisition, les actions ordinaires de Peak reçues par les actionnaires de Cubeler seront initialement restreintes pour une période de quatre mois, après quoi 50% des actions seront librement négociables et les 50% restants seront libérés et deviendront librement négociables sur une période de deux ans à la date anniversaire de la clôture de la transaction.

Avec l'acquisition de Cubeler, Peak détient maintenant les droits commerciaux mondiaux du concept du Business Hub, que la Société a hâte d'amener au-delà des frontières de la Chine, en commençant par un Hub au Canada prévu pour plus tard cette année. « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes d'avoir conclu cette transaction pour enfin pouvoir lancer nos opérations ici dans notre propre arrière-cour », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier nos institutions financières partenaires canadiens et les centaines de PME qui se sont pré-enregistrées sur la plateforme et attendent patiemment le lancement canadien du Hub. Je promets que nous ferons de notre mieux pour démarrer le plus rapidement possible pour faire tout notre possible pour aider vos entreprises à atteindre de nouveaux sommets. Nous avons été en mesure de combler certains postes clés au cours des deux derniers mois pour nous aider à le faire, mais il nous en reste encore quelques-uns à combler. Alors, si vous lisez ce communiqué de presse et que vous avez des compétences en intelligence artificielle, en analyse de données, en marketing, en développement de logiciels, en conception graphique, etc., considérez ceci comme une invitation personnelle, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Veuillez nous envoyer votre CV à [email protected] et travaillons ensemble pour utiliser la puissance de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données afin d'aider les PME du monde entier à continuer d'avoir un impact positif sur leurs communautés ».

L'Acquisition devrait constituer une « opération entre apparentés », telle que définie au sens de l'Instrument multilatéral 61-101 sur la protection des détenteurs de titres minoritaires dans les transactions spéciales (« MI 61-101 »), comme Johnson Joseph, PDG et administrateur de Peak ; Liang Qiu, administrateur de Peak ; Jean Landreville, chef des opérations financières de Peak ; Charles-André Tessier, administrateur de Peak ; et Mark Dumas, admistrateur de Peak (collectivement les « parties liées »), sont tous actionnaires de Cubeler. L'Acquisition sera exemptée (i) des exigences d'évaluation formelle de la section 5.4 du MI 61-101 en vertu de la sous-section 5.5(a) du MI 61-101, et (ii) des exigences d'approbation des actionnaires minoritaires de la section 5.6 du MI 61 -101 en vertu du paragraphe 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 sur la base que la juste valeur marchande de la contrepartie à recevoir par les parties liées ne doit pas dépasser un montant égal à 25 % de la capitalisation boursière de Peak.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

