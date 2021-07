MONTRÉAL, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition d'une participation minoritaire dans la filiale de China UnionPay, Rongbang Technology Ltd. (« Rongbang »).

Plus tôt cette année, Peak a signé un accord avec Rongbang qui permet à Peak d'utiliser le réseau China UnionPay pour fournir des services de transfert de fonds et de règlement des paiements au sein de son écosystème Lending Hub. Après avoir travaillé en étroite collaboration avec Rongbang (https://www.masget.com/) pour se connecter au réseau UnionPay (http://www.unionpayintl.com/en/) et mettre en œuvre les services, Peak a lancé un petit projet pilote avec quelques clients sélectionnés en mai 2021 pour tester les services avec des transactions réelles avant de les mettre à la disposition de tous les membres de son écosystème. Le niveau d'activité de règlement des paiements et de transfert de fonds a considérablement augmenté en juin avec plus de 1 200 transactions au cours du mois. Ce début marquant a attiré l'attention de certains dirigeants de Rongbang et de UnionPay, qui ont ensuite visité le siège social de la Société à Wuxi. Suite à la réunion, Peak a reçu une invitation à devenir actionnaire minoritaire de Rongbang, ouvrant ainsi la voie à une plus grande collaboration entre les trois entités.

Peak a investi 2,5 millions de yuans (environ 500 000 $ CA) pour une participation de moins de 1% dans Rongbang, mais la Société considère l'investissement comme un investissement stratégique de marketing et de développement commercial plutôt que ce qui serait considéré comme un investissement minoritaire traditionnel dans une société privée. « Nous aurions pu dépenser plus d'un million de dollars en initiatives marketing et promotionnelles et ne pas recevoir une fraction du retour que nous obtiendrons sur cet investissement », a commenté le PDG de Peak, Johnson Joseph. « Nous sommes honorés de faire désormais partie d'un groupe d'actionnaires très exclusif avec en tête UnionPay et China Datang (http://www.china-cdt.com/). Toute association avec ces organisations prestigieuses en Chine n'a pas de prix ».

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

