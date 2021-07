Peak Fintech entame le processus d'acquisition du fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle bancaire Zhongke avec le transfert de propriété intellectuelle suite au succès d'un projet pilote

MONTRÉAL, le 26 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui une étape importante dans son processus d'acquisition du fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle bancaire Zhongke Software Intelligence Ltd. (« Zhongke ») avec le transfert de propriété intellectuelle de Zhongke à une filiale contrôlée par Peak.

Peak a initialement annoncé son intention d'acquérir Zhongke en décembre 2020 avec la signature d'un protocole d'accord. La signature du protocole d'accord a été suivie d'un programme de financement pilote dans le cadre duquel le logiciel de Zhongke, jumelé à des éléments du Lending Hub de Peak, a été utilisé par l'un des clients bancaires de Zhongke à fournir des fonds afin d'aider les restaurateurs du comté de Sihong à gérer leurs flux de trésorerie à court terme. Le projet pilote a été mené sous une nouvelle entité nommée Weilian Technology Services Ltd. (http://weelian.com.cn/) (« Weilian »). De début avril à fin juin 2021, 123 fournisseurs ont fourni des aliments, des produits et des services connexes à 329 restaurants par l'entremise de 675 transactions distinctes totalisant environ 2,5 millions de yuans (environ 480 000 $ CA), toutes financées par la Jiangsu Sihong Rural Commercial Bank (http://www.shnsyh.com/) dans le cadre du projet pilote.

Jugeant le pilote réussi, Zhongke a transféré la propriété intellectuelle utilisée pour créer les services à Weilian. Peak, à son tour, allouera jusqu'à 1 million de dollars canadiens en R&D pour l'intégration des services à son écosystème Lending Hub et pour le développement continu de synergies entre les applications de Zhongke et les siennes. Peak contribuera également 3 millions de dollars canadiens additionnel au fonds de roulement et au budget marketing lié à l'expansion des offres de services de Weilian à d'autres industries. Les services de Weilian continueront de se concentrer principalement sur les micro-prêts à court terme (généralement moins de 1 000 $ CA), un autre marché mal desservi où la Société voit une opportunité d'attirer plus d'entreprises dans son écosystème. Zhongke a initialement conservé une participation de 49% dans Weilian, tandis que Peak détient une participation majoritaire de 51 % dans la société jusqu'à ce que Peak acquière Zhongke elle-même ou la participation de 49% détenue par Zhongke.

Les logiciels d'analyse et d'intelligence artificielle de Zhongke sont utilisés par les banques et les institutions financières en Chine pour traiter, gérer et prendre des décisions sur les demandes de prêt et de crédit. Outre la Jiangsu Sihong Rural Commercial Bank, deux des 42 autres banques qui utilisent actuellement les logiciels de Zhongke se sont déjà inscrits au programme de financement opéré par Weilian. Les autres devraient être ajoutés au fil du temps et tous se verront présenter d'autres opportunités de prêt dans le cadre de leurs appartenances au Lending Hub, ce qui augmentera encore plus la capacité de prêt de l'écosystème.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

