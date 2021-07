MONTRÉAL, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 27 juillet 2021, toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société (« Actions Ordinaires ») seront consolidées sur la base de une (1) Action Ordinaire post-consolidation pour chaque deux (2) Actions Ordinaires pré-consolidation (la « Consolidation »).

La Consolidation est effectuée spécifiquement pour permettre à la Société de répondre au critère du prix minimum des actions établis par la bourse NASDAQ (le « NASDAQ ») afin d'être cotée sur celle-ci. Le prix minimum des actions est le seul critère restant à respecter par Peak suite à la demande d'inscription déposée par la Société plus tôt cette année. Peak prévoit annoncer la date d'entrée en vigueur à laquelle ses actions ordinaires devraient commencer à se négocier sur le NASDAQ au cours des prochaines semaines.

Suite à la clôture du récent financement par prospectus de la Société et à la date du présent communiqué de presse, les 160 960 341 actions ordinaires qui auraient autrement été émises et en circulation seront réduites à 80 480 171 actions ordinaires après la Consolidation.

Les actionnaires de la Société ont approuvé la Consolidation lors d'une assemblée tenue le 16 février 2021, et ses administrateurs ont approuvé le ratio de Consolidation par résolution écrite datée du 20 juillet 2021.

Le nom de la Société restera inchangé après la Consolidation. Cependant, la Société envisage de changer officiellement son nom pour Tenet Fintech Group Inc. plus tard cette année après l'inscription de ses actions ordinaires au NASDAQ, qui devraient alors être négociées sous le symbole « TNT ».

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

Renseignements: CHF Capital Markets : Cathy Hume, Chef de la direction, 416-868-1079 poste : 251, [email protected]; MZ Group - MZ North America : Mark Schwalenberg, CFA, 1-312-261-6430, [email protected]; Peak Fintech Group : Barry Ellison, Directeur de marketing et des communications, 514-340-7775 poste : 521, [email protected]

