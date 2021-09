L'entreprise ajoute une suite logicielle au PDV et élargit ses capacités de soutien et de bureau à domicile à l'échelle internationale afin d'aider les entreprises mondiales des secteurs du pétrole, de l'hôtellerie et de la vente au détail à prospérer.

ATLANTA, le 1er sept. 2021 /CNW/ - PDI (www.pdisoftware.com), un fournisseur mondial de logiciels de gestion d'entreprise pour les secteurs du commerce de détail et de la vente en gros de produits du pétrole, a signé un accord définitif pour acquérir Orbis Technologies Ltd (Orbis Tech), un fournisseur mondial de solutions infonuagiques au point de vente (PDV) et de solutions d'affaires de soutien et de bureau à domicile. L'acquisition améliore l'offre de logiciels internationaux de PDI grâce à une plateforme infonuagique uniforme au PDV de soutien et de bureau à domicile qui aidera les entreprises à simplifier les activités complexes en magasin et dans l'aire avant. En outre, Brad McGuinness se joint à PDI en tant que vice-président principal des solutions au point de vente. Il possède plus de 30 ans d'expertise dans les technologies au PDV et dans les secteurs de la vente au détail de produits de proximité et du pétrole.

Orbis Tech a mis au point un logiciel modulaire infonuagique au PDV de soutien et de bureau à domicile qui fonctionne de façon harmonieuse en tant que solution de bout en bout, offrant aux entreprises de toute taille ayant des activités internationales la souplesse dont elles ont besoin pour les exercer. Depuis longtemps, PDI sert ses clients et leur fournit des logiciels qui répondent à leurs besoins aujourd'hui tout en les préparant à l'avenir. Une suite logicielle moderne et intégrée au PDV devient de plus en plus importante pour l'avenir de la vente au détail de produits de proximité et la façon dont les entreprises réinventent leurs magasins et l'expérience client. PDI continuera d'investir dans la plateforme pour accélérer la livraison et assurer un soutien opérationnel mondial continu pour les clients.

« Nous avons mis au point une gamme unique de solutions puissantes pour les secteurs de l'hôtellerie, de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits du pétrole, et nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe de PDI, a déclaré Jorundur Jorundsson, chef de la direction d'Orbis Tech. Ensemble, nous serons en mesure d'innover et d'offrir des services encore plus rapidement, ce qui nous permettra de tirer parti de notre solide logiciel en nous appuyant sur l'expertise de PDI en matière de soutien des activités de vente au détail, de sécurité des réseaux et de protection des données et des biens essentiels. »

PDI renforce son leadership et sa position sur le marché alors que Brad McGuinness se joint à l'entreprise pour superviser ses solutions au PDV, y compris la plateforme infonuagique d'Orbis de soutien et de bureau à domicile. Avant de se joindre à PDI, Brad McGuinness a occupé plusieurs postes de direction au cours de ses 25 ans de carrière chez Verifone. Il était responsable d'offrir Ruby, Commander et Topaz, ainsi que la gamme de produits de claviers d'identification personnelle multicaisses Verifone Mx, aux secteurs du commerce de détail et du pétrole. Au début de sa carrière, Brad a dirigé des initiatives clés d'élaboration de normes avec Conexxus. Il siège actuellement au conseil des fournisseurs de NACS et a été reconnu comme l'une des 50 personnes les plus influentes du secteur des commerces de proximité.

« PDI jouit d'une réputation exceptionnelle au sein de l'industrie et compte sur une équipe de direction de calibre mondial, a déclaré Brad McGuinness, vice-président principal des solutions au point de vente de PDI. Je suis ravi de me joindre à l'équipe et j'ai hâte de faire croître le secteur du PDV de l'entreprise et d'aider les clients de PDI à réussir. »

« Orbis Tech a mis au point une solution complète qui répond aux besoins de nos clients internationaux, ce qui leur permet d'optimiser leurs activités tout en simplifiant leurs technologies, a déclaré Jimmy Frangis, chef de la direction de PDI. L'ajout d'un logiciel au PDV, le renforcement de nos solutions de soutien et de bureau à domicile, et la nomination de Brad McGuinness, un vétéran de l'industrie, permettront à PDI de servir l'industrie maintenant et d'aider nos clients à remodeler l'avenir. »

Berenson & Company a été le conseiller financier exclusif de PDI dans le cadre de la transaction.

À propos de PDI

Les logiciels de Professional Datasolutions, Inc. (PDI) aident les entreprises et les marques à accroître leurs ventes, à fonctionner de façon plus efficace et sécuritaire et à améliorer leurs processus de prises de décisions importantes. PDI est fière d'être au service des secteurs de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits du pétrole depuis 1983. Plus de 1 500 entreprises réparties dans plus de 200 000 régions dans le monde comptent sur les solutions et l'expertise de PDI pour offrir une plus grande commodité et apporter de l'énergie au reste du monde. Pour en savoir plus sur PDI, consultez le site www.pdisoftware.com.

