ATLANTA, 26 août 2022 /CNW/ - PDI, chef de file mondial qui offre des solutions et des idées puissantes qui en font l'épine dorsale de l'écosystème des secteurs du commerce de détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers, a annoncé aujourd'hui qu'elle portera désormais le nom de PDI Technologies . Cette mise à jour comprend également un nouveau logo et un nouveau site Web ( pditechnologies.com ) qui reflètent les engagements et les investissements continus de l'organisation à l'appui de la transformation de l'industrie.

Fondée il y a près de 40 ans et anciennement connue sous le nom de Professional Datasolutions, Inc., l'entreprise est passée de 1 200 associés au début de 2020 à près de 2 000 en août 2022. Cette croissance découle de son expansion à l'échelle mondiale, de l'accélération des investissements dans les produits et de l'acquisition de nouvelles solutions, y compris l'ajout d'importantes offres aux entreprises dans les domaines des paiements, de la promotion et de l'engagement à l'égard de l'offre; de la sécurité; des points de vente (disponibles à l'extérieur des États-Unis); de la durabilité; des perspectives; et plus encore. PDI possède et exploite également deux initiatives de consommation largement reconnues, le programme Fuel Rewards® et GasBuddy®, qui relient plus de 20 millions d'utilisateurs actifs à l'écosystème plus vaste des produits de proximité.

« Au cours des dernières années, nous avons beaucoup investi pour faire croître notre organisation grâce à l'innovation, à la collaboration avec les clients et à des fusions et acquisitions stratégiques, a déclaré Jimmy Frangis, chef de la direction de PDI Technologies. Le nouveau nom et la nouvelle marque de PDI Technologies perpétuent notre héritage reposant sur des décennies d'expérience et de fiabilité, dans l'optique d'une gamme plus vaste de solutions conçues pour soutenir nos clients à mesure qu'ils prennent de l'expansion. »

Aujourd'hui, les dépanneurs, les grossistes et les transporteurs de produits pétroliers, ainsi que les marques de produits de consommation et de biens de consommation emballés font face à de nombreux défis : des pénuries de main-d'œuvre aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement, en passant par les menaces à la cybersécurité et l'évolution des préférences des consommateurs, et plus encore. En leur offrant des solutions intégrées pour les aider à accroître leur productivité, à connecter en toute sécurité les données et les opérations, et à tirer parti de renseignements exploitables, PDI rapproche les acteurs de l'industrie des produits de proximité dans le monde entier.

« Au cours des quatre décennies qui se sont écoulées depuis le début de son histoire, cette entreprise s'est progressivement transformée, tout comme l'industrie de la vente au détail de produits de proximité qu'elle sert, en continuant d'acquérir de nouvelles capacités pour servir un canal en évolution rapide, a déclaré Dan Munford, influenceur de l'industrie et directeur général d'Insight Research et de Global Convenience Store Focus. Elle est au cœur des activités de clients qui s'efforcent de répondre efficacement et de façon rentable aux nouveaux besoins des consommateurs. Ce que PDI Technologies est devenue est une réalisation colossale, et j'ai hâte de connaître la suite. »

Aujourd'hui, PDI soutient des clients dans plus de 50 pays et fournit des solutions et des services à plus de 200 000 sites de proximité et de vente en gros de produits pétroliers. L'entreprise reste déterminée à renforcer ses relations actuelles avec ses clients, car elle envisage une croissance supplémentaire dans les années à venir.

« L'histoire de PDI est passionnante et riche, a déclaré Linnea Geiss, cheffe de l'exploitation de PDI Technologies. Cette nouvelle étape pour notre marque vise à lancer une conversation avec l'ensemble de notre écosystème et à partager une vision d'avenir qui s'appuie sur notre réputation de service soutenu à l'industrie. Pour continuer d'être un chef de file dans ce marché dynamique, PDI Technologies évoluera de concert avec nos clients, nos associés et nos actionnaires. »

Pour en savoir plus sur PDI Technologies et sa nouvelle marque, visitez la section « Our Story » sur le nouveau site pditechnologies.com .

Forte de 40 années de leadership dans l'industrie, PDI Technologies, Inc. se situe au carrefour de la productivité et de la croissance des ventes, offrant des solutions efficaces qui servent d'épine dorsale à l'écosystème du commerce de détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers. En rapprochant les acteurs de l'industrie des produits de proximité partout dans le monde, nous permettons aux entreprises d'accroître leur productivité, de prendre des décisions éclairées et d'interagir plus rapidement avec leurs clients. Qu'il s'agisse de la planification des ressources de l'entreprise à grande échelle et des opérations logistiques, des programmes de fidélisation et de la cybersécurité, nous simplifions la chaîne d'approvisionnement de l'industrie afin de la préparer pour les prochaines étapes. Aujourd'hui, nous fournissons des services à plus de 200 000 succursales dans le monde entier grâce à des solutions comme le programme Fuel Rewards® et GasBuddy®, deux marques populaires qui représentent plus de 20 millions d'utilisateurs actifs. pditechnologies.com

