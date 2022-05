PDI présentera des innovations dans l'industrie pétrolière de détail lors de la foire commerciale en Allemagne du

17 au 19 mai au kiosque 5B30

FRANCFORT, Allemagne, 11 mai 2022 /CNW/ - PDI ( pdisoftware.com ), un fournisseur mondial de logiciels de gestion d'entreprise de pointe pour les secteurs du commerce de détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers, annonce qu'il deviendra partenaire de coopération de l'expo UNITI 2022 . En tant que l'un des 16 partenaires de coopération sélectionnés, PDI fera la démonstration de ses solutions et partagera son expertise avec les participants au kiosque 5B30 du 17 au 19 mai 2022 à Messe Stuttgart, en Allemagne.

Au kiosque, ainsi que tout au long de l'exposition, des experts de PDI seront disponibles pour discuter des défis les plus urgents de l'industrie et recommander des solutions stratégiques de technologie. Les visiteurs de la foire commerciale peuvent s'inscrire gratuitement à l'expo UNITI en ligne. De plus, PDI encourage les participants à réserver des plages de consultation avec leurs experts en visitant le site pdisoftware.com/consultation/uniti-expo-2022 .

« Notre industrie a beaucoup changé au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis notre dernière visite à UNITI, et elle continuera d'évoluer. PDI souhaite soutenir sa clientèle et ses collègues en cette période de transformation en les aidant à augmenter leur efficacité, leur rentabilité et leur sécurité sur le marché », a déclaré Dawn Desai, vice-présidente principale et directrice générale du département International chez PDI.

Mme Desai sera l'une des conférencières à l'exposition lors d'une séance du Forum international le 17 mai de 13 h 30 à 14 h. Intitulée « Mapping the Modern Fuel Retailer's Technology Ecosystem », la séance de PDI abordera la façon dont les détaillants de carburant d'aujourd'hui peuvent faciliter la croissance et la diversification dans tous les centres de profit afin de créer un modèle de réussite durable.

Les solutions de PDI présentées à l'expo UNITI couvrent la gamme de produits, qui comprend trois segments conçus pour simplifier les opérations complexes et unifier les systèmes ainsi que les données en usine et en aire avant. La liste comprend :

Productivité commerciale : Relier la clientèle à la chaîne d'approvisionnement du pétrole, et ce, du terminal au consommateur, avec des solutions liées aux points de vente (PDV), aux affaires de soutien, à la tarification du carburant et à la logistique.

Relier la clientèle à la chaîne d'approvisionnement du pétrole, et ce, du terminal au consommateur, avec des solutions liées aux points de vente (PDV), aux affaires de soutien, à la tarification du carburant et à la logistique. Engagement des consommateurs : Donner le pouvoir aux marques d'influencer le comportement des consommateurs grâce à des informations exploitables qui favorisent la croissance et la rentabilité à l'aide d'offres de fidélisation.

Donner le pouvoir aux marques d'influencer le comportement des consommateurs grâce à des informations exploitables qui favorisent la croissance et la rentabilité à l'aide d'offres de fidélisation. Cybersécurité : Aider les clients à se connecter et à sécuriser leur entreprise à l'échelle avec Endpoint Protection et Managed Security Services.

Ces solutions reflètent l'investissement croissant de PDI en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Une partie de cet investissement comprend les acquisitions stratégiques d'Azpiral, de GreenPrint, d'Orbis Tech et de Universe Group, toutes annoncées au cours des 12 derniers mois. Basée aux États-Unis, l'entreprise PDI allie son expérience mondiale à une présence locale en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande et en Slovaquie.

