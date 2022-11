HOUSTON, 7 novembre 2022 /CNW/ -- PCS Software (PCS), le principal fournisseur de systèmes de gestion des transports (TMS) pour les expéditeurs, les transporteurs et les maisons de courtage en Amérique du Nord, annonce de nouvelles mises à jour logicielles qui permettront aux clients de simplifier davantage les transactions de fret et d'améliorer leurs capacités de service.

Nouvelles caractéristiques dévoilées pour le système Shipper TMS de PCS

PCS Software a mis à jour sa plateforme Shipper TMS en y ajoutant des fonctions qui exploitent la puissance de l'intelligence artificielle (IA) afin d'automatiser et d'améliorer les résultats dans les principaux processus de transport et de logistique. Les mises à jour comprennent :

Tarification du transport de lots brisés : le système Shipper TMS de PCS peut maintenant automatiser le processus de tarification du transport de lots brisés. Cette mise à jour réduit les erreurs et libère les utilisateurs du travail manuel, ce qui permet aux entreprises de redéployer des ressources pour des activités plus utiles comme la production de revenus, l'acquisition de capacités et la recherche d'économies.

Indice de notation DAT : les utilisateurs peuvent désormais profiter pleinement de leur investissement dans l'indice de notation DAT. Une intégration robuste avec le système Shipper TMS de PCS est associée à l'indice de notation DAT et donne aux utilisateurs un accès instantané aux tarifs en fonction du type d'équipement (remorque à plateau, semi-remorque fermée, véhicule frigorifique, etc.), de l'origine et de la destination, du type de tarif (transport de lots complets, transport de lots brisés, intermodal), de la période, du marché géographique, et plus encore.

API de devis : PCS a ajouté la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à de nouvelles voies d'échange et de nouveaux produits et de les réserver sans avoir recours aux devis sur le marché au comptant ET sans avoir recours à un taux contractuel. Le nouveau service est soutenu par des courtiers de fret de premier plan comme Uber Freight, Convoy, et plus encore. Le système Shipper TMS de PCS aide les utilisateurs à économiser du temps et de l'argent en accédant directement à un tarif garanti pour les charges qu'ils doivent couvrir.

Les fonctions ci-dessus sont prêtes à être lancées en même temps que plusieurs mises à jour de Shipper TMS, qui comprennent des capacités de production de rapports améliorées, un soutien pour le mouvement des marchandises entrantes et de meilleures interface utilisateur et expérience utilisateur (IU/EU).

Carrier TMS de PCS accroît les capacités des fournisseurs de services de répartition

Les fournisseurs de services de répartition peuvent désormais accéder à un TMS de pointe pour servir leurs clients transporteurs.

Carrier TMS de PCS offre maintenant des bases de données subordonnées illimitées dans une seule entreprise. Cela permet aux fournisseurs de simplifier les services de répartition pour un nombre illimité de clients sans avoir à passer d'une application à l'autre ou à gérer manuellement leurs bases de données avec des feuilles de calcul déconnectées. En gérant leurs services sur une seule plateforme, les répartiteurs indépendants peuvent étendre leurs opérations au fur et à mesure de la croissance de leur entreprise, sans investir des sommes coûteuses dans des comptes TMS supplémentaires.

Essai ouvert pour PCS Prime Express

PCS annonce que PCS Prime Express entre maintenant dans l'étape des essais ouverts. Prime Express est une nouvelle plateforme de gestion des transports (TMP) basée sur l'IA qui associe de façon optimale les charges, les actifs et les conducteurs au sein des réseaux et des chaînes d'approvisionnement.

À l'aide d'une approche novatrice et holistique, Prime Express s'écarte des logiciels traditionnels de gestion des transports. Plutôt que de desservir des secteurs individuels de l'industrie du transport et de la logistique, PCS a mis au point une solution Web unique et unifiée qui sert à la fois les expéditeurs et les transporteurs et qui les réunit en une seule plateforme.

Le logiciel automatise la planification du chargement pour les expéditeurs, ainsi que les avis d'expédition aux transporteurs au moyen d'une plateforme simple qui s'intègre au système Carrier ou Shipper TMS de PCS. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée et aux capacités d'apprentissage automatique, cette nouvelle méthode offre des avantages immédiats que l'on ne trouve pas dans d'autres systèmes, et ce, grâce à un portail facilement accessible.

« La sortie de Prime Express arrive à point nommé. Grâce à l'accès à une puissante technologie d'optimisation du chargement et des conducteurs à partir d'une seule plateforme facile à utiliser, les expéditeurs et les transporteurs de toutes tailles seront en mesure d'accroître leur efficacité et d'améliorer leur avantage concurrentiel. »

Paul Beavers, directeur de la technologie de PCS Software.

À propos de PCS Software

PCS Software est une plateforme de gestion des transports basée sur l'intelligence artificielle, qui propose des innovations révolutionnaires aux expéditeurs, transporteurs et courtiers de taille moyenne à grande aux États-Unis et au Canada. Basée sur le nuage et intégrée à l'interface de protocole d'application, la plateforme de PCS Software automatise l'ensemble des opérations logistiques de transport au moyen d'une solution unique et complète. Accessible par internet ou l'application mobile correspondante, la plateforme PCS offre des fonctionnalités puissantes pour gérer l'optimisation des tarifs et des itinéraires, la sélection des modes de transport, la répartition et les appels d'offres, la gestion des transporteurs et de la flotte de véhicules, la sécurité et la conformité, la gestion des parcs de fret, les règlements et la comptabilité, etc. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.PCSSoft.com.

