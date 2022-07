HOUSTON, 11 juillet 2022 /CNW/ - PCS Software (PCS), la principale plateforme de gestion des transports tout-en-un basée sur l'IA pour les expéditeurs, les transporteurs, les courtiers et les fournisseurs de logistique de tierce partie, a annoncé que, le 5 juillet 2022, Wastequip a mis en œuvre avec succès le système Shipper TMS de PCS. Wastequip, le principal fabricant nord-américain d'équipement de manutention des déchets, utilise maintenant le système Shipper TMS de PCS pour gérer ses activités de planification et de répartition et les paiements aux transporteurs pour tous ses envois de charge complète et de charge partielle en Amérique du Nord.

Le système Shipper TMS de PCS est une plateforme infonuagique qui automatise et optimise les processus liés aux envois de fret entrant et sortant à l'échelle de tous les modes de transport, y compris la tarification, l'acheminement, les appels d'offres, la gestion des transporteurs et la planification. Comme Wastequip passe d'un fournisseur de logistique de tierce partie à la gestion du fret et de la logistique à l'interne, le système Shipper TMS de PCS offre à l'équipe responsable des transports de Wastequip une visibilité améliorée lui permettant de gérer ses relations avec les transporteurs commerciaux, de la planification à l'exécution, en passant par le règlement.

« PCS est ravie de s'associer à Wastequip pour offrir un processus de gestion des transports qui est plus intuitif, automatisé et efficace, a déclaré Chris Poelma, chef de la direction de PCS. Nous sommes fiers du travail accompli par les équipes de PCS et de Wastequip pour permettre à cette dernière de consacrer moins de temps et de ressources à la gestion efficace du fret. »

Depuis mars 2022, PCS Software travaille en étroite collaboration avec Wastequip pour harmoniser et configurer le système Shipper TMS de PCS afin de réaliser la stratégie et les objectifs commerciaux de Wastequip. « Grâce à nos vastes connaissances de l'industrie et à notre partenariat avec Wastequip, nous sommes convaincus de pouvoir mettre en œuvre rapidement et avec succès le système de gestion des transports Shipper de PCS, a déclaré Jon Calder, directeur de la logistique chez Wastequip. Le système Shipper TMS de PCS et le cadre d'application de l'API REST nous permettent d'exécuter un processus continu et entièrement intégré qui permet de recevoir les commandes directement de notre système de planification des ressources d'entreprise (PRE) Microsoft Dynamics 365 dans le système de gestion des transports, de planifier et de gérer les envois en temps réel et de traiter directement les dossiers des comptes fournisseurs aux fins de paiement dès réception de l'envoi. »

À propos de PCS Software

PCS Software est une plateforme de gestion des transports alimentée par l'intelligence artificielle, qui favorise des innovations révolutionnaires pour les expéditeurs, transporteurs et courtiers de taille moyenne à grande aux États-Unis et au Canada. Basée sur le nuage et intégrée à l'API, PCS Software automatise l'ensemble des opérations logistiques de transport au moyen d'une solution unique et complète. Accessible par le Web ou l'application mobile d'accompagnement, la plateforme PCS offre de puissantes fonctionnalités pour gérer l'optimisation des tarifs et des itinéraires, la sélection des modes de transport, la répartition et les appels d'offres, la gestion des transporteurs et de la flotte de véhicules, la sécurité et la conformité, la gestion des flottes de cargaison, les règlements et la comptabilité, et plus encore. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.PCSSoft.com .

À propos de Wastequip

Wastequip est le premier fabricant nord-américain d'équipement de manutention des déchets, misant sur un réseau international d'installations de fabrication et le plus vaste réseau de concessionnaires de l'industrie. Wastequip possède une vaste gamme d'équipements, de camions et de systèmes destinés au recyclage et à la gestion des déchets utilisés pour la collecte, le traitement et le transport des matières recyclables, des déchets solides, des déchets liquides et des matières organiques. Wastequip est la société mère de Toter®, Pioneer™, Mountain Tarp™, Wastebuilt, Amrep™, Galbreath®, Wastequip WRX, ConFab, ContainerPros et Accurate™. Pour en savoir plus, visitez le www.wastequip.com .

PERSONNE-RESSOURCE :

Alan Shaw,

