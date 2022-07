La plateforme de gestion du transport axée sur l'intelligence artificielle optimise la planification du chargement pour les expéditeurs et les transporteurs

HOUSTON, 27 juillet 2022 /CNW/ - PCS Software (PCS), un chef de file des fournisseurs de plateformes de gestion des transports (TMS) pour les expéditeurs, les transporteurs et les maisons de courtage en Amérique du Nord, annonce la mise en service de Prime Express, une nouvelle plateforme de gestion des transports (TMP) axée sur l'IA qui apparie de façon optimale les chargements, les actifs et les conducteurs au sein des réseaux de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement.

Prime Express représente une nouvelle approche et un changement par rapport au modèle traditionnel de logiciel de gestion des transports (TMS). De nombreux fournisseurs développent déjà des systèmes de gestion des transports pour des secteurs distincts de l'industrie du transport et de la logistique. PCS Software a adopté une approche globale et mis au point la première plateforme de gestion des transports en son genre, une plateforme internet unique et unifiée qui automatise la planification et la répartition du chargement pour les expéditeurs et les transporteurs.

La version initiale est offerte sous forme de portail internet accessible dans les plateformes de gestion des transports existantes des utilisateurs de PCS. La plateforme tire parti de la puissance de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique pour offrir des avantages immédiats et directs qui ne sont pas offerts par les systèmes traditionnels de gestion des transports.

Prime Express permet aux utilisateurs de prendre des décisions instantanées et optimales en matière d'appariement des chargements et des conducteurs et de formuler des recommandations grâce à une interface utilisateur moderne et élégante. Les utilisateurs peuvent suivre les recommandations en un clic grâce à l'intégration aux fonctions de répartition de leur système de gestion des transports.

« Le changement est la seule constante au sein d'une industrie du transport et de la logistique qui évolue rapidement. Dans le contexte inflationniste actuel, les entreprises ont besoin de niveaux supérieurs d'automatisation et de visibilité pour réussir, a déclaré Paul Beavers, directeur de la technologie de PCS Software. La sortie de Prime Express arrive à point nommé. Grâce à l'accès à une puissante technologie d'optimisation du chargement et des conducteurs à partir d'une seule plateforme facile à utiliser, les expéditeurs et les transporteurs de toutes tailles seront en mesure d'accroître leur efficacité et d'améliorer leur avantage concurrentiel. »

Tirer parti de l'IA pour optimiser le parc de véhicules et les conducteurs

La fonctionnalité alimentée par l'IA de Prime Express apparie de façon optimale les chargements, les camions et les conducteurs disponibles en fonction de paramètres définis par l'utilisateur. La puissante capacité d'automatisation crée des itinéraires optimaux qui réduisent le nombre de trajets à vide et maximisent les économies et la rentabilité du réseau.

En ce qui concerne les opérations quotidiennes, Prime Express réduit les tâches fastidieuses et maximise le rendement du capital humain pour les entreprises. Son flux de travail simple permet aux utilisateurs de :

Sélectionner les équipements, les conducteurs et les chargements/envois qu'ils souhaitent optimiser;

Réduire les erreurs et le réusinage en utilisant l'IA pour résoudre des problèmes complexes;

Accepter les recommandations visant à automatiser la planification et la répartition du chargement.

Prime Express trouve la combinaison optimale de conducteurs et de chargements en tenant compte d'un large éventail de variables, notamment l'emplacement actuel des biens, les disponibilités des conducteurs, le type d'équipement et bien plus encore.

Vous pouvez créer des solutions optimisées pour les chargements qui doivent être transportés aujourd'hui, demain ou même des semaines ou des mois à l'avance.

Prime Express est disponible dès aujourd'hui pour les clients des systèmes de gestions des transports Shipper et Carrier de PCS

À propos de PCS Software

PCS Software est une plateforme de gestion des transports basée sur l'intelligence artificielle, qui propose des innovations révolutionnaires aux expéditeurs, transporteurs et courtiers de taille moyenne à grande aux États-Unis et au Canada. Basée sur le nuage et intégrée à l'interface de protocole d'application, la plateforme de PCS Software automatise l'ensemble des opérations logistiques de transport au moyen d'une solution unique et complète. Accessible par internet ou l'application mobile correspondante, la plateforme PCS offre des fonctionnalités puissantes pour gérer l'optimisation des tarifs et des itinéraires, la sélection des modes de transport, la répartition et les appels d'offres, la gestion des transporteurs et de la flotte de véhicules, la sécurité et la conformité, la gestion des parcs de fret, les règlements et la comptabilité, etc. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.PCSSoft.com .

