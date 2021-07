PCL Construction ouvre un nouveau bureau à Montréal

MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW/ - PCL Construction est heureuse d'annoncer son expansion au Québec avec l'ouverture d'un bureau permanent à Montréal. Le nouveau bureau fonctionnera sous le nom de Construction PCL.

Déjà présente sur la scène de la construction Québécoise, PCL a mené à bien plusieurs grands projets au cours des dernières années, notamment la tour Deloitte pour Cadillac Fairview au centre-ville de Montréal. L'entreprise travaille actuellement sur le projet de Bibliothèque et Archives Canada, sur le projet d'enveloppe du Complexe Les Terrasses de la Chaudière et sur le projet de modernisation des services énergétiques pour le Programme d'acquisition de services énergétiques.

Nous avons également le plaisir d'annoncer que Sébastien Tremblay a été nommé vice-président et directeur général pour le Québec à Montréal.

Relevant de Todd Craigen, président de l'Est du Canada, M. Tremblay assurera la supervision du district et sera responsable des activités dans la province de Québec. M. Tremblay apporte à PCL ses connaissances locales considérables, sa riche expérience et ses solides relations dans la région. Son approche commerciale équilibrée et ses capacités de leadership collaboratif permettront à nos partenaires de savoir qu'ensemble, nous bâtissons le succès.

« C'est un honneur de pouvoir bâtir au Québec, qu'il s'agisse d'un grand projet, d'un projet historique ou de petits projets spéciaux », explique M. Craigen. « Nous souhaitons la bienvenue à Sébastien au sein de notre équipe. Son expérience et ses idées nous aideront à construire d'incroyables projets pour les clients et les communautés du Québec. »

Diplômé de l'École de technologie supérieure et spécialisé en génie de la construction, Sébastien Tremblay possède plus de 20 ans d'expérience en projets de conception-construction, en partenariats publics-privés et en modèles de livraison alternatifs. Sous sa direction, son équipe s'est illustrée en obtenant certains des plus grands honneurs et reconnaissances de l'industrie, dont le prix Léonard de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec en 2010 et 2012, ainsi que le prix Élixir de l'Institut de gestion de projet Montréal ces mêmes années.

« Je suis très heureux de me retrouver à Montréal, ma ville natale, pour diriger ce district et notre très talentueuse équipe de professionnels chez PCL Construction », déclare M. Tremblay. « Je suis impressionné par la culture rigoureuse et collaborative de PCL ainsi que par la profondeur des connaissances que l'équipe apporte à chaque mandat. PCL accorde une grande importance à ses clients, ses entrepreneurs, ses consultants et ses employés, qui travaillent de concert pour réaliser des projets de la plus haute qualité. Je suis impatient de mettre à contribution l'approche disciplinée de PCL au profit des clients du marché québécois. »

Construction PCL est située au 3400, boulevard de Maisonneuve Ouest. Nous sommes impatients de travailler avec vous.

À propos de PCL Construction

PCL est un groupe d'entreprises de construction indépendantes qui réalisent des travaux au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Australie. Ces activités diversifiées dans les secteurs de l'infrastructure civile, de l'industrie lourde et des bâtiments sont soutenues par une présence stratégique dans plus de 30 grands centres. Ensemble, ces entreprises ont un volume de construction annuel de plus de 8 milliards de dollars canadiens, ce qui fait de PCL la plus grande organisation contractante au Canada et l'une des plus grandes en Amérique du Nord. Regardez-nous construire au PCL.com.

