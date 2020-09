Premier produit de ce type au Canada, le Compte PC Argent offre à la fois des fonctionnalités bancaires courantes en ligne de même que la possibilité d'accumuler des points sur les essentiels de tous les jours, emmenant les Canadiens à voir l'argent d'un tout autre œil.

Comptant plus de 3 millions de clients, PC Finance vise à offrir encore plus de valeur. Le Compte PC Argent se veut une option bancaire courante qui vient compléter l'offre de produits de crédit Mastercard existants pour les consommateurs qui préfèrent utiliser leur compte bancaire pour le règlement de leurs achats et leur épargne, mais qui apprécient également recevoir des récompenses au quotidien.

Le Compte PC Argent présente les caractéristiques suivantes :

Nombre illimité de transactions courantes

Aucuns frais mensuels

10 points PC Optimum pour chaque dollar dépensé, peu importe où vous magasinez

25 points PC Optimum pour chaque dollar dépensé chez Pharmaprix

10 000 points PC Optimum si vous y liez un compte bancaire externe

25 000 points PC Optimum en prime si vous adhérez au dépôt direct

Jusqu'à 5 000 points par mois pour le paiement en ligne de factures de plus de 50 $

10 000 points PC Optimum pour votre premier achat de plus de 50 $

Virements Interac MD électroniques gratuits

électroniques gratuits Retraits d'espèces gratuits aux guichets automatiques de PC Finance partout au Canada

Possibilité d'établir des objectifs d'épargne personnalisés

Protection facultative contre les découverts

Protection de la SADC pour les dépôts admissibles

Détection des fraudes et assistance 24 heures sur 24 et sept jours sur sept

Protection Responsabilité zéro de Mastercard pour les achats non autorisés

Accepté partout dans le monde où la carte Mastercard l'est aussi

Les Canadiens qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur argent peuvent ouvrir un Compte PC Argent dès aujourd'hui ou obtenir de plus amples informations à l'adresse https://www.pcfinancial.ca/fr/ .

À propos des Services financiers le Choix du Président

Les Services financiers le Choix du PrésidentMD consistent en une offre de services financiers unique conçue par Les Compagnies Loblaw Limitée. Pour plus d'informations, visitez le site www.pcinance.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter @pcfinance et YouTube.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L)

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, Vivre bien, vivre pleinement, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du marchéMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

