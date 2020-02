PayFacto renforce sa position de leader des solutions technologiques de l'hôtellerie et de la restauration

PayFacto fait l'acquisition de Posera Ltd. et Resto Finances inc.



MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - PayFacto inc. (« PayFacto »), un fournisseur important de solutions de paiement, annonce aujourd'hui la conclusion de deux transactions d'acquisition : Posera Ltd. (« Posera ») et Resto Finances inc. (« Resto Finances »). Grâce à ces acquisitions, PayFacto renforce sa position de chef de file en matière de solutions technologiques de gestion et de paiement dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni.



PayFacto a acquis respectivement Posera, incluant sa gamme de technologies logicielles Maitre'D POS, KDS (système d'affichage en cuisine) et SecureTablePay (solution de paiement à la table), ainsi que Resto Finances, incluant son fleuron, le système Veloce POS. Ces technologies alimentent des dizaines de milliers d'établissements d'hôtellerie et de restauration, des petits restaurants de quartier aux grandes chaînes mondiales de restaurants, d'hôtels et de complexes touristiques à travers le monde. Ces acquisitions démontrent la volonté de PayFacto de devenir l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de gestion et de paiement pour l'industrie hôtelière et de la restauration.



« Nous sommes fiers de rassembler deux importants fournisseurs de technologies pour l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration », a indiqué Denis Robert, vice-président exécutif, Ventes et marketing de PayFacto. « Notre expertise complémentaire crée une occasion incroyable de développer une solution technologique complète de gestion et de paiement destinée aux restaurateurs et hôteliers d'aujourd'hui et de demain en misant sur la présence dans les marchés internationaux de Maitre'D, Veloce et KDS. Nous sommes également heureux d'accroître le rayonnement de PayFacto en utilisant les intégrations POS étendues de SecureTablePay en combinaison avec plusieurs autres éditeurs de logiciels indépendants ainsi qu'avec des revendeurs à valeur ajoutée afin qu'ils puissent fournir des solutions intégrées de POS et de paiement. »



« Nous avons entendu la demande grandissante de notre industrie pour des systèmes de paiement intégrés, et nous sommes heureux de notre partenariat avec PayFacto, qui cumule une impressionnante feuille de route en matière de croissance », a souligné Danny Roy, fondateur et PDG de Resto Finances. « Cette collaboration entre PayFacto, Posera et nous, signifie que nos marchands seront les principaux bénéficiaires des innovations qui en découleront, leur permettant ultimement d'atteindre leur plein potentiel. »



« PayFacto, Resto Finances et Posera partagent une culture commune, une passion pour la technologie ainsi que la mission d'outiller les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration », a mentionné Akash Sahai, vice-président exécutif, stratégies et développement des affaires de Posera. « Nous sommes fiers de s'associer à PayFacto et Resto Finances qui partagent avec nous ainsi qu'avec notre réseau de partenaires, la vision d'offrir des solutions novatrices de paiement et de technologie à nos clients à travers le monde. »



« La vision de PayFacto est d'apporter les meilleures solutions à l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, et les étoiles se sont alignées pour regrouper expérience, innovation et talent dans une union parfaite », a indiqué Martin Leroux, fondateur et PDG de PayFacto. « PayFacto continuera d'investir afin de développer des solutions de pointe et s'engage à être le meilleur partenaire de paiement et de technologie pour l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. »



Dans le cadre de ces transactions d'acquisitions, PayFacto a été appuyée par le financement de BMO Groupe Financier, en plus de bénéficier de l'appui de BCF, qui a agi à titre de conseillers juridiques d'entreprises, et de Hardy, Normand et Associés, qui ont agi à titre de conseillers financiers.



