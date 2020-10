MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - PayFacto Payments inc. (« PayFacto »), un important fournisseur de solutions de paiement et de technologies axées sur l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, renforce sa position de chef de file sur le marché grâce au lancement de son tout dernier produit, une solution combinant un point de vente (TPV) mobile complet et un système de paiement sur appareil portable, la première de son genre au Canada. Cette innovation, du nom de VelPay, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de PayFacto, qui souhaite devenir le principal fournisseur de solutions de paiement et de technologies pour les commerçants de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration à l'échelle internationale.

« Nous savons que les restaurants cherchent des moyens d'accroître leur rapidité et leur efficacité en vue d'améliorer l'expérience client. À cette fin, VelPay permet aux serveurs de ne plus avoir à retourner à leur TPV. Qu'il s'agisse de prendre une commande ou de recevoir un paiement, ils peuvent le faire à l'aide d'un seul appareil portable, directement à la table », a expliqué David Lafleur, vice-président des ventes au Canada. « Partout au Canada, je rencontre des propriétaires de restaurants qui me font part de leurs difficultés, et nous nous engageons à innover afin de résoudre ces dernières. Grâce à VelPay, les gérants et les propriétaires peuvent gérer toutes les fonctions d'un restaurant, y compris modifier le contenu du menu ou ajouter des employés, et ce, à partir d'un appareil portable. C'est une première au Canada. »

À la suite de la récente acquisition de Maitre'D et de Veloce, PayFacto a associé ces deux importants systèmes de TPV aux capacités de traitement des paiements de PayFacto. Grâce à VelPay, les restaurants et les bars pourront désormais simplifier leurs activités, accélérer leurs processus et réduire leurs coûts en étant capables d'envoyer les commandes directement en cuisine et de recevoir les paiements à la table, et ce, en conservant l'ensemble des fonctionnalités d'un TPV. PayFacto confirme son engagement d'être le meilleur partenaire de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration sur le plan des solutions de paiement et de la technologie en tenant compte des besoins des commerçants et en élaborant des solutions ultramodernes qui combinent point de vente et système de paiement. VelPay est le plus récent exemple de cet engagement.

« Nous savons que les derniers mois se sont avérés très difficiles pour l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Nous avons donc fait tout notre possible pour aider celle-ci, notamment en cessant de facturer nos services aux commerçants pendant plusieurs mois au cours de la pandémie. Je pense cependant que le meilleur soutien que nous pouvons lui offrir consiste à l'équiper d'innovations qui facilitent la vie des propriétaires de restaurants et rendent leurs établissements plus efficaces », a déclaré Martin Leroux, PDG de PayFacto. « Je suis particulièrement fier de VelPay, notre première innovation réunissant un TPV et un système de paiement, un exemple tangible de la fusion de nos capacités en matière de paiements et de TPV, de même qu'une étape essentielle de notre stratégie de croissance. »

PayFacto compte 50 000 commerçants qui utilisent ses solutions de paiement et ses technologies dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. À l'heure actuelle, VelPay a été installé avec succès sur plus de 1 000 appareils dans plus de 250 restaurants et bars, partout au Canada. PayFacto déploiera le système tout-en-un VelPay sur les marchés américains au cours des prochaines semaines, puis, dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale, elle introduira cette solution avant-gardiste de TPV et de paiement en Europe dans le courant de l'année.

À propos de PayFacto

Établi à Montréal et menant ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, PayFacto est un chef de file dans le secteur des solutions de paiement et des technologies axées sur l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Reconnu pour son expertise, sa souplesse et sa qualité d'exécution, PayFacto répond aux besoins opérationnels des petits et grands clients dans un contexte national et international en leur permettant d'atteindre leurs objectifs d'entreprise de façon plus efficace et plus économique. Bénéficiant d'une vaste gamme de produits et de services, PayFacto aide les entreprises et les organisations à prendre le contrôle de leurs transactions électroniques. Pour plus d'information, visitez payfacto.com .

